Segundo turno terá eleição para prefeito em cidade do Paraná; veja os candidatos

Neste ano, todos estavam preparados para votar para os cargos de presidente, governador, senador e deputados. Mas, uma cidade do Norte do Paraná, com pouco mais de 5 mil habitantes, também vai escolher um novo prefeito e vice-prefeito.

A eleição suplementar de Santana do Itararé acontece após a cassação dos mandatos do prefeito Élcio José Vidal (PSD) e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD) por compra de votos em 2024. A nova votação está marcada para o dia 25 de outubro, mesma data do segundo turno presidencial, com dois candidatos.

O mandato vai durar apenas dois anos, afinal, novas eleições estão previstas em todo o país em 2028 para o cargo de prefeito. Conheça, a seguir, quem são os candidatos na disputa:

Brunão Mota (PSD)

O primeiro candidato é Bruno Ernane Pereira (Brunão Mota), do PSD, que compõe a chapa com o candidato a vice Thiago Helena. De acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mota foi eleito vereador em 2024. O site da câmara municipal afirma que ele teve 418 votos, um recorde para a cidade.

Brunão Mota. Foto: Reprodução/Redes sociais,

O candidato é neto de José Pereira, Zé Mota, que foi vereador por 2 mandatos, vice-prefeito e prefeito de Santana de Itararé. O pai de Brunão, Benedito Sédio Pereira, também foi vereador por três mandatos.

Desde 2024, como vereador, Brunão Mota apresentou 25 ementas, entre instalações de postes, áreas de lazer e outras manutenções para a cidade. Entre os seus bens, o candidato declarou R$ 20 mil em dinheiro vivo e um carro no valor de R$ 60 mil.

Zé Isac (PT)

O segundo candidato é Zé Isac, concorrendo pelo PT, com Joaquim Francelino da Silva como vice. Isac soma três mandatos como prefeito de Santana do Itararé, nos anos de 2008, reeleito em 2012 e novamente em 2020.

Zé Isac. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Ele concorreu em 2024, mas não foi eleito. Depois disso, Isac moveu uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra o grupo adversário, que resultou na cassação dos mandatos pela Justiça Eleitoral do Paraná.

Como prefeito do município ele encaminhou projetos como isenção de pagamento da rede de energia elétrica para famílias de baixa renda. Mas, também enfrentou análises pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que, em 2018, apontou irregularidades na prestação de contas anual do município.

O candidato declarou, entre seus bens, R$ 60 mil de residência e R$ 6,39 mil de aplicações bancárias.