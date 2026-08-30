Cidade do Norte do Paraná terá eleição para prefeito durante as Eleições 2026

Além de votar para presidente, governador, senador e deputados, os moradores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, também escolherão prefeito e vice-prefeito em 2026. A eleição suplementar está marcada para 25 de outubro, mesma data prevista para um eventual segundo turno das eleições gerais. A votação ocorrerá das 8h às 17h.

A nova eleição foi determinada pela Justiça Eleitoral do Paraná após a cassação dos mandatos do prefeito Élcio José Vidal e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti por captação ilícita de sufrágio, prática conhecida como compra de votos, nas Eleições 2024. A decisão foi tomada em julho.

Segundo os autos, a chapa teria feito um pagamento via PIX no dia seguinte à eleição para que uma eleitora “mudasse de lado”. A defesa alegou que o valor correspondia a uma “ajuda humanitária” para uma consulta médica, mas não apresentou documentos que comprovassem a versão. Outras conversas analisadas no processo indicaram ainda a suposta compra de outros cinco votos: quatro por R$ 100 e um por R$ 400.

Os políticos tentaram reverter a decisão por meio de embargos em agosto, mas a Corte Eleitoral rejeitou os recursos e manteve a cassação. Além da perda dos mandatos, Élcio e Joás foram condenados ao pagamento de multa de 10 mil UFIRs, equivalente a R$ 49.604 em 2026. A decisão também determinou a realização de uma nova eleição para definir os ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito.

Como será a eleição suplementar?

Nesta quarta-feira (26), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) definiu as regras e o calendário da eleição suplementar em Santana do Itararé. Os partidos deverão realizar as convenções para escolha dos candidatos entre 7 e 11 de setembro.

O prazo para registro das candidaturas termina às 19h de 14 de setembro, enquanto o julgamento dos registros deverá ser concluído até 5 de outubro. A propaganda eleitoral poderá começar em 15 de setembro. Não haverá horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para estes cargos.

No dia 25 de outubro, os eleitores de Santana do Itararé votarão para prefeito e vice-prefeito. Na mesma data, também poderão participar de um eventual segundo turno das eleições gerais para presidente da República ou governador do Paraná, caso esses cargos não sejam definidos no primeiro turno.

Segundo estimativas do TRE-PR, 4.666 eleitores estão aptos a votar na eleição suplementar. As urnas serão distribuídas em 15 seções eleitorais, localizadas em dois pontos de votação. Após a apuração, o prefeito e o vice-prefeito eleitos deverão ser diplomados até 13 de novembro.