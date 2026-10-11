Forças-tarefa estilo Lava Jato e presídio de segurança máxima: as promessas de Moro para a segurança

Eleito governador do Paraná no primeiro turno das Eleições 2026, Sergio Moro (PL) fez da segurança pública uma das principais bandeiras de sua campanha. Entre as promessas, estão a criação de forças-tarefa integradas pelas polícias Civil e Militar para desmantelar facções criminosas e a construção de uma unidade penitenciária estadual de segurança máxima.

Agora, eleito, Moro terá o desafio de conciliar novas medidas com a manutenção dos índices de segurança já alcançados pelo estado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, o Paraná reduziu a taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) no último ano, chegando a 15,5 mortes por 100 mil habitantes.

Outros indicadores também apresentaram queda. O número de vítimas de homicídio doloso diminuiu 24,1%, passando de 1.663 para 1.270 mortes. Já os casos de latrocínio recuaram 11,6%.

No sistema penitenciário, o Paraná está entre os líderes nacionais no aproveitamento da mão de obra carcerária por meio de parcerias com o setor privado, com 4.525 pessoas privadas de liberdade trabalhando.

Apesar dos avanços, outros indicadores exigem atenção. Na comparação entre os dois últimos anuários, as Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP) aumentaram 19,8%, passando de 400 em 2024 para 482 em 2025. Os registros de receptação cresceram 48,3%, de 3.921 para 5.847 ocorrências, enquanto os golpes digitais aumentaram 29,7%.

Na área de violência contra a mulher, os descumprimentos de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) subiram 22,8%, totalizando 23.220 casos. O Paraná também manteve a maior taxa do país nesse indicador. Os registros de violência psicológica e importunação sexual igualmente aumentaram.

Promessas a serem cumpridas para a segurança

Em seu plano de governo, Moro sinalizou a intenção de manter e ampliar iniciativas já existentes no estado, como a Patrulha Maria da Penha e os sistemas de alerta da Defesa Civil. As propostas de campanha também se concentram no enfrentamento ao crime organizado, no uso de tecnologia e na reestruturação do sistema prisional.

Ao registrar uma candidatura ao Poder Executivo — seja à Presidência da República, ao governo estadual ou à prefeitura —, o candidato deve apresentar um plano de governo à Justiça Eleitoral. O documento reúne compromissos e diretrizes da campanha, mas não tem força de lei após a eleição. Ainda assim, serve de referência para que os eleitores acompanhem e cobrem a execução das propostas.

O plano apresentado por Moro está estruturado em um modelo transversal de Governança Regionalizada e dividido em cinco pilares temáticos, que organizam as diretrizes e os projetos. As iniciativas são descritas em três partes: nome do projeto, breve explicação e detalhamento da ação proposta.

Para facilitar a compreensão dos compromissos do futuro governador, a Tribuna do Paraná selecionou as principais propostas relacionadas à segurança pública, ao combate à corrupção, ao sistema prisional e à Defesa Civil. A íntegra do plano está disponível na aba “Propostas” da página do candidato no DivulgaCand.

Confira, a seguir, as propostas:

Segurança

Criar forças-tarefa policiais nos moldes da Operação Lava Jato, integrando agentes de diferentes corporações, da Receita Estadual e de outros órgãos estaduais para desmantelar organizações criminosas, facções e quadrilhas, prender seus integrantes e confiscar seus patrimônios;

Criar centros integrados para reunir agentes das polícias Militar, Civil, Científica e Penal, do Corpo de Bombeiros e de órgãos federais ou de outros estados, promovendo o compartilhamento de inteligência e bancos de dados, além do planejamento conjunto e da realização de operações;

Criar uma base aérea permanente em Foz do Iguaçu e uma diretoria de fronteiras;

Realizar concursos periódicos para ampliar o efetivo das forças policiais;

Remanejar policiais que atualmente desempenham funções administrativas para atividades de patrulhamento e investigação, transferindo tarefas internas para servidores administrativos e policiais da reserva, quando permitido por lei;

Ampliar a Patrulha Maria da Penha e criar patrulhas dedicadas à proteção de idosos, crianças e adolescentes;

Reforçar o efetivo nos períodos de maior risco, como as festas de fim de ano e a temporada de verão, antecipando-se aos períodos de maior incidência criminal;

Promover ações integradas entre as forças de segurança, a assistência social e os serviços de saúde;

Padronizar procedimentos entre as forças policiais, a assistência social, os serviços de saúde e a Justiça.

Inteligência

Criar a Fortaleza Digital Paranaense, com câmeras de monitoramento;

Implementar tecnologias de rastreamento químico para fortalecer as perícias;

Ampliar a capacidade de elucidação de crimes complexos;

Criar um centro integrado de formação, especialização e pós-graduação para profissionais da segurança pública;

Conectar os sistemas de segurança estaduais, municipais e de outros estados para agilizar o compartilhamento de informações, fortalecer investigações e prevenir crimes;

Antecipar medidas de proteção em casos de violência contra a mulher.

Combate à corrupção

Criar uma agência ou secretaria especializada na prevenção, no monitoramento e na investigação de irregularidades, fortalecendo a integridade, a auditoria preventiva e a proteção do interesse público em todas as áreas do Executivo;

Criar a carreira de Auditor Público Estadual;

Publicar os resultados do Programa de Integridade e Compliance do Estado;

Utilizar inteligência artificial para identificar contratos suspeitos e possíveis sobrepreços;

Implantar um centro especializado em inteligência financeira, rastreamento patrimonial e investigação de lavagem de dinheiro;

Criar unidades regionais especializadas na investigação de corrupção e lavagem de dinheiro.

Sistema penitenciário

Implantar uma unidade de segurança máxima, inspirada nas melhores práticas do sistema penitenciário federal, para isolar lideranças e integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade;

Ampliar o trabalho prisional, com a participação de presos na construção de unidades penais e na execução de obras públicas;

Destinar parte da remuneração dos presos a melhorias nas próprias unidades prisionais;

Estabelecer parcerias público-privadas para construir, ampliar e modernizar unidades penais;

Firmar parcerias para inserir presos e egressos do sistema prisional em cooperativas e instituições de trabalho;

Ampliar as oportunidades de ensino e qualificação profissional dentro das unidades penais;

Implementar bloqueadores de sinal, reconhecimento facial e cruzamento de dados nas unidades prisionais.

Defesa Civil

Reduzir os impactos de eventos extremos e proteger vidas por meio de obras, monitoramento e mapeamento de riscos.

Expandir os sistemas de alerta precoce;

Ampliar as equipes especializadas no atendimento a catástrofes.

Assistência social

Ampliar a rede de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência;

Aumentar a participação do Estado no custeio de programas de assistência social;

Criar uma política de acolhimento e reinserção social da população em situação de rua;

Ofertar cursos técnicos e tecnológicos em Gerontologia na rede estadual de ensino;

Revitalizar o programa Cartão Comida, que oferece auxílio mensal destinado exclusivamente à compra de alimentos.