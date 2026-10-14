Chuva bloqueia ponte e provoca novos deslizamentos em rodovias no Paraná

As chuvas contínuas mantêm o Paraná em alerta e ampliam os impactos em diferentes regiões do estado. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta-feira (14), o volume de precipitação já provoca estragos, deixa famílias desalojadas e aumenta os riscos em áreas urbanas e rodovias.

Com a combinação perigosa entre rios transbordando e solo completamente encharcado, o tráfego nas estradas exige cuidado extremo. No Noroeste do estado, a passagem pela PR-554 está totalmente suspensa.

A alta rápida e acentuada no volume do Rio Ivaí cobriu a pista e impediu a travessia segura na ponte que liga os municípios da região. Por medida de segurança, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e a Defesa Civil isolaram completamente o trecho.

A orientação oficial é para que nenhum condutor tente forçar a passagem e utilize caminhos alternativos, já que a estrutura só passará por avaliação técnica e liberação depois que o nível do rio baixar.

Encostas instáveis no Vale do Ribeira

Se no Noroeste a preocupação maior é a força das águas, na Região Metropolitana de Curitiba e no Vale do Ribeira o perigo vem do alto dos morros. Adrianópolis voltou a registrar novos deslizamentos de terra ao longo do acesso pela BR-476 — rodovia que já vinha sofrendo com estragos acumulados de enxurradas recentes.

A força dos temporais fez com que novos barrancos cedessem, arremessando lama, vegetação e rochas sobre o asfalto. Equipes de emergência e máquinas pesadas atuam no local para desimpedir ao menos uma faixa e garantir o fluxo de veículos de socorro e abastecimento de mantimentos para a população local.

O monitoramento meteorológico aponta que a instabilidade deve continuar nas próximas horas, com risco de pancadas fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Como a capacidade de absorção do solo atingiu o limite, a probabilidade de novos desmoronamentos em áreas de serra permanece elevada.

Orientações da Defesa Civil

Para evitar acidentes e situações de risco, a Defesa Civil reforça recomendações essenciais:

Evite viagens desnecessárias: Não transite por trechos de serra ou vias de encosta durante tempestades.



Não transite por trechos de serra ou vias de encosta durante tempestades. Atenção total nas pistas: Jamais tente atravessar áreas alagadas, pontes submersas ou locais com enxurrada cobrindo o asfalto.



Jamais tente atravessar áreas alagadas, pontes submersas ou locais com enxurrada cobrindo o asfalto. Alertas gratuitos por SMS: Para receber os avisos oficiais em tempo real no celular, envie um SMS com o número do seu CEP para o telefone 40199.

Enquanto a chuva não dá trégua, equipes de resgate, bombeiros e agentes de trânsito permanecem em regime de plantão contínuo para prestar socorro às famílias atingidas e sinalizar as áreas de perigo nas estradas.



A recomendação das autoridades é que moradores de áreas de risco fiquem atentos a qualquer sinal de estalo em paredes, inclinação de árvores ou movimentação de terra, acionando imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.