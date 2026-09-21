196 postes e 14,6 km de cabos: Vale do Ribeira tem energia restabelecida no Paraná

A Copel informou que restabeleceu na noite da última sexta-feira (18) a energia em todas as unidades consumidoras do Vale do Ribeira afetadas pelo temporal nas cidades de Cerro Azul, Adrianópolis, Tunas do Paraná e Doutor Ulysses. As chuvas atingiram a região na sexta-feira (11) e, na última segunda-feira (14), quase 12 mil unidades consumidoras estavam sem luz.

Segundo a companhia elétrica, os trabalhos envolveram a substituição de 196 postes e a recomposição de 14,6 mil metros de cabos rompidos em áreas de difícil acesso, como locais de matas e morros.

Nos pontos mais críticos, onde não foi possível a entrada de caminhões com equipamentos pesados, as equipes instalaram estruturas mais leves, como postes de fibra. Essas estruturas são próprias para áreas de encostas, já que não exercem tanta força sobre o solo como o concreto.

As obras ocorreram em meio a bloqueios nas rodovias que ligam à região, também por danos causados pelas chuvas. A Copel afirma que utilizou rotas alternativas, com entrada no estado de São Paulo e retorno ao Paraná, para transportar postes e equipamentos aos municípios isolados.

Uso de helicópteros

Além de apoio das Prefeituras dos municípios afetados, que disponibilizaram maquinários no reforço a desobstrução dos locais, a Copel teve suporte da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) com o uso de helicópteros.

Uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil foi usada para inspecionar mais de 100 quilômetros de linhas de média e baixa tensão, mapear quedas de postes, rompimentos de cabos e pontos de obstrução. Segundo a corporação, as informações coletadas orientaram o deslocamento das equipes técnicas para o religamento.

O GOA conta com quatro helicópteros e um avião. Eles são empregados principalmente no apoio às operações da polícia judiciária, mas podem ser usadas em situações excepcionais e emergenciais como chuvas intensas, deslizamentos e outras ocorrências que exigem acesso rápido a regiões isoladas.

Cerro Azul, Adrianópolis e Tunas do Paraná concentraram os maiores impactos das chuvas, que elevaram o nível dos rios e provocaram inundações em diferentes pontos dos municípios. Segundo o Simepar, somente Cerro Azul acumulou 228,6 milímetros de chuva até o sábado (12), mais que o dobro da média histórica de todo o mês de setembro.