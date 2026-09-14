Chuvas no PR

Vale do Ribeira ainda tem quase 12 mil sem energia nesta segunda

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/26 11h15
Prefira a Tribuna no Google
A imagem mostra dois servidores da Copel segurando equipamentos. Ao fundo está uma camionete da companhia.
Chuvas fortes causaram desligamentos com quebras de postes, rompimento de cabos e danos a equipamentos. Foto: Copel.

As chuvas fortes dos últimos dias deixaram milhares de paranaenses sem energia elétrica, com desligamentos decorrentes de quebras de postes e árvores, rompimento de cabos e danos a equipamentos. Segundo a Copel, entre a manhã do domingo e a desta segunda-feira (14) foram religados 1.186 clientes em Cerro Azul e Tunas do Paraná, localizados na região do Vale do Ribeira, na Grande Curitiba.

Ainda precisam ser religados 11.795 clientes na região: 7.432 em Cerro Azul; 3.167, em Adrianópolis, 881, em Doutor Ulysses e 315, em Tunas do Paraná. De acordo com a companhia elétrica, as redes de 34,5 kV que conectam as subestações dos municípios também foram afetadas, o que impacta o tempo de restabelecimento, e há trechos de rede elétrica que precisarão ser reconstruídos em áreas alagadas ou sem acesso para caminhões.

A empresa informou ainda que está deslocando para a região uma carreta com postes e que vai empregar retroescavadeiras para abrir faixas e permitir que as equipes de obras acessem os trechos de reconstrução. 

+ Leia mais

Profissionais da Copel estão de prontidão junto ao Gabinete de Gestão Integrada organizado pelo governo do estado para coordenar as ações de resposta aos temporais.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google