Vale do Ribeira ainda tem quase 12 mil sem energia nesta segunda

As chuvas fortes dos últimos dias deixaram milhares de paranaenses sem energia elétrica, com desligamentos decorrentes de quebras de postes e árvores, rompimento de cabos e danos a equipamentos. Segundo a Copel, entre a manhã do domingo e a desta segunda-feira (14) foram religados 1.186 clientes em Cerro Azul e Tunas do Paraná, localizados na região do Vale do Ribeira, na Grande Curitiba.

Ainda precisam ser religados 11.795 clientes na região: 7.432 em Cerro Azul; 3.167, em Adrianópolis, 881, em Doutor Ulysses e 315, em Tunas do Paraná. De acordo com a companhia elétrica, as redes de 34,5 kV que conectam as subestações dos municípios também foram afetadas, o que impacta o tempo de restabelecimento, e há trechos de rede elétrica que precisarão ser reconstruídos em áreas alagadas ou sem acesso para caminhões.

A empresa informou ainda que está deslocando para a região uma carreta com postes e que vai empregar retroescavadeiras para abrir faixas e permitir que as equipes de obras acessem os trechos de reconstrução.

Profissionais da Copel estão de prontidão junto ao Gabinete de Gestão Integrada organizado pelo governo do estado para coordenar as ações de resposta aos temporais.

