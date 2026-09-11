Paraná ativa gabinete de crise diante de risco de cheias e novos temporais

O Governo do Paraná ativou, nesta sexta-feira (11), o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) para coordenar as ações de resposta aos temporais que atingem o estado. Foram reunidos representantes de forças de segurança estaduais e federais, órgãos de saúde, concessionárias e Forças Armadas no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

A mobilização ocorre no dia considerado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) como o de maior risco meteorológico. A previsão para esta sexta-feira indica tempestades severas, rajadas de vento intensas, descargas elétricas e queda de granizo em todo o estado, com avanço mais crítico a partir do início da tarde. Há alerta para enxurradas, destelhamentos, queda de árvores, alagamentos, queda de energia e redução da visibilidade nas rodovias.

Mais de 15 mil afetados e risco de transbordamento no Iguaçu

Segundo o coordenador executivo da Defesa Civil do Paraná, coronel Ivan Ricardo Fernandes, o acumulado de estragos entre quarta-feira (9) e esta sexta-feira (11) já atinge dezenas de cidades.

Pelo menos 42 cidades tiveram registro de ocorrências, afetando mais de 15 mil pessoas. Segundo o balanço, mais de 500 edificações foram danificadas em todo o estado, além da confirmação de dois tornados.

Também há regiões com acumulados de chuva que chegam a 120 milímetros (mm), com previsão de atingir até 200 mm no Sudoeste, Oeste e Centro-Sul.

A preocupação central da Defesa Civil concentra-se na bacia do Rio Iguaçu, devido ao risco elevado de transbordamentos e inundações graduais com o volume acumulado.

Tropa em prontidão e reforço nos resgates

Com o gabinete de crise ativado, as forças de segurança entraram em regime de sobreaviso em todo o território paranaense. O secretário da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, confirmou que as folgas das tropas estão sendo revistas e que a Patrulha Rural recebeu reforço para orientação nas comunidades do campo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) estruturou a resposta por meio dos cinco comandos regionais e 23 unidades operacionais. Recursos de salvamento em áreas de difícil acesso — como o helicóptero Arcanjo 01, do CBMPR, e aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA/Comav), da Polícia Civil e do Instituto Água e Terra (IAT) — estão prontos para deslocamento. A Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro também integram a estrutura de apoio.

Na área da saúde, a rede hospitalar, as equipes do Samu e os serviços de resgate rodoviário operam em prontidão, com logística reforçada para o envio rápido de medicamentos, insumos e soros às regiões que necessitarem.

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O GGI permanecerá ativo por pelo menos dez dias para monitoramento contínuo e socorro aos municípios.

Tendência para os próximos dias

De acordo com o meteorologista do Simepar, Marco Antonio Jusevicius, o cenário de tempestades severas concentra-se nesta sexta-feira. Durante o sábado e o domingo, a chuva continua no estado, mas com menos intensidade.

Na segunda (14) e terça-feira (15) deve ocorrer uma entrada de massa de ar frio no estado, provocando a diminuição da nebulosidade e das chuvas.

Como receber alertas da Defesa Civil

A Defesa Civil reforça que a população deve acompanhar os avisos oficiais e cadastrar os celulares para receber alertas gratuitos em tempo real:

WhatsApp: Envie uma mensagem com a sua localização para o número (61) 2034-4611;

SMS: Envie o CEP da sua residência por mensagem de texto para o número 40199.