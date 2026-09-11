Temporal deixa 9,6 mil unidades sem energia por mais de 24h no Paraná

Em todas as regiões do Paraná, cerca de 9,6 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica nesta sexta-feira (11). Os registros de falta de luz começaram ainda na madrugada de quinta-feira (10), durante as tempestades severas que atingiram o estado.

Segundo o último informe da Copel, publicado nesta manhã, a maior parte dos clientes afetados está na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com 3,6 mil unidades sem luz. No Noroeste, são 2,4 mil, enquanto o Oeste registra cerca de 1 mil desligamentos. Centro-Sul e Sudoeste também concentram mais de 900 unidades afetadas.

A companhia mobiliza equipes para atender as ocorrências. Desde a madrugada de quinta-feira, acumulados de chuva superiores a 50 milímetros provocaram estragos em diversas regiões do estado, com registros de quedas de árvores, deslizamentos e alagamentos. Em menos de 24 horas, dois tornados também foram confirmados no Paraná.

As rajadas de vento intensas agravaram a situação. No Oeste, algumas cidades registraram ventos acima de 112 km/h. Ainda na manhã desta sexta-feira, rajadas superiores a 50 km/h foram registradas em seis estações meteorológicas do Simepar. Em Cascavel, foi registrada a maior velocidade, de 61,2 km/h, às 6h30.

19 municípios afetados

Segundo dados da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (CEDEC), as tempestades deixaram 422 pessoas afetadas e 78 casas danificadas em 19 municípios. Somente na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, a força de um vendaval atingiu 104 pessoas.

Até o momento, três pessoas morreram em decorrência dos temporais. Em Ponta Grossa, uma casa foi soterrada durante a madrugada de quinta-feira. Uma mãe, o filho e o padrasto estavam dormindo no imóvel no momento do desabamento. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira.

Os tornados ocorreram em Francisco Alves, no Noroeste, e em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul. Embora não tenham sido registrados danos mais graves diretamente relacionados aos fenômenos, as tempestades provocaram perdas em lavouras e danos a estruturas, afetando centenas de pessoas, segundo levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Prejuízos ao campo

Na área rural, produtores registraram perdas em lavouras, além de danos em galpões e barracões, confinamentos de gado e casas destelhadas. Segundo o Sistema FAEP, que representa a categoria, os prejuízos individuais podem variar de R$ 30 mil a R$ 200 mil, dependendo dos materiais e estruturas atingidos.

Em 2026, segundo estimativas do setor, as interrupções no fornecimento de energia elétrica já provocaram milhares de reais em prejuízos no campo. Além das perdas na produção, produtores que dependem de equipamentos elétricos precisam recorrer a geradores para manter as atividades em funcionamento, o que representa custos adicionais com combustível e manutenção.