Morre Luís Guilherme Mussi, empresário e ex-secretário de Estado do Paraná

O empresário e ex-secretário de Governo do Paraná Luís Guilherme Mussi morreu em um acidente em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta quinta-feira (10). Sogro do candidato ao Senado pelo Paraná Alexandre Curi (Republicanos), Mussi completaria 73 anos no fim deste mês.

Nesta quinta, Mussi dirigia uma caminhonete que foi atingida por um caminhão no cruzamento da PR-23 com a Avenida Independência, próximo ao km 15. Ele chegou a ser socorrido no local, mas morreu a caminho do Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

O velório é realizado durante a manhã desta sexta-feira (11), na Capela Central do Vaticano, em Curitiba. O sepultamento está marcado para as 17h, em Campo Largo.

Trajetória

Empresário com atuação no setor bancário, Mussi também ocupou a presidência da Associação das Empresas de Radiodifusão do Paraná (AERP) e do Jockey Club do Paraná.

Em 2002, quando Requião foi eleito governador do Paraná, Mussi foi nomeado secretário de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul, permanecendo no cargo até 12 de maio de 2005.

Após a passagem pelo Executivo, Mussi voltou a atuar ao lado de Requião na disputa pelo Senado, em 2010. Naquele ano, foi segundo suplente e permaneceu no cargo entre 2011 e 2019.

Na vida pessoal, foi casado com Yvone Pimentel Mussi, filha do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel. O casal teve três filhos. Uma delas, Paula Pimentel Mussi Khury, é casada com Alexandre Curi, que atualmente disputa uma vaga no Senado.

Em nota publicada nas redes sociais, Curi e a esposa lamentaram a morte. “Neste momento de profunda dor, quero me recolher ao lado da minha família para que possamos enfrentar juntos esta perda tão repentina. Luis foi um homem muito querido por todos nós, e sua partida deixa um vazio imenso em nossa família”, diz o texto.