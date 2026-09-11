Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (11)
AKIRA HASHIMOTO, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: HARUE HASHIMOTO. Filiação: GIRO HASHIMOTO e JONE HASHIMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ANITA DA ROCHA BECKHAUSER, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU GONCALVES FERREIRA. Filiação: AMADEU PEDRO DA ROCHA e LIDIA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ANTONIO TAVARES DE SOUSA, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: HUMBERTO SOUSA e MARIA TAVARES DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
DENISE TERESA SIERACKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO CONRADO DE SOUZA e RUTH TULESKI DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
DURVALINA VAZ GERBER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORIVAL VAZ e MARIA DAS DORES VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
EDECIR SAMPAIO, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSCAR SAMPAIO e DEOLISE MONTEIRO BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ELIAS FOUAD CROUCHAN, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FOUAD CROUCHAN e NAILA CROUCHAN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
GUINOEL MONTENEGRO CORDEIRO, 97 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: DORIS PEREIRA JORGE CORDEIRO. Filiação: MANOEL ANTONIO CORDEIRO e GUILHERMINA MONTENEGRO CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
HALINA SZMIDT LACHOWSKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LACHOWSKI. Filiação: KAROL SZMIDT e ANNA SZMIDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
JOSE AUGUSTO LOPES, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: OTILLIA PINHEIRO DA SILVA. Filiação: SEVERINA GONCLAVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
JOSE CELESTINO DE CARVALHO, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO. Filiação: PEDRO CELESTINO DE CARVALHO e MARIA FRANCISCA DA SILVA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
JOSE RACHINSKI NETO, 57 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JACOB RACHINSKI e VALDIDINA RACHINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
LEONICE APARECIDA PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALCEU PEREIRA e ELENITA DA FONSECA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
LUIS GUILHERME GOMES MUSSI, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: WILLIAM HAJ MUSSI e GLACY GOMES MUSSI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
LUIZ CARLOS FERREIRA FAGUNDES, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELIO FERREIRA FAGUNDES e MARIA TABORDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
LUIZA MARIA TEIXEIRA BRAGIO, 88 ano(s). Filiação: OROZIMBO DO NASCIMENTO TEIXEIRA e ELVINA DIAS TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
LUZIA MOREIRA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERVASIO APARECIDO IRMER. Filiação: JOAQUIM VITOR MOREIRA e BENEDITA MARIA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
MARIA CELANIR NUNES, 76 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ANGENOR RAMOS NUNES e HELENA BENCE NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
MARINO JOSE PETTERS, 69 ano(s). Filiação: ESTANISLAU PETTERS e MARIA PETTERS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
MIRIAN SUELEN DE MENEZES PINHEIRO, 28 ano(s). Filiação: ANTONIO CARLOS PINHEIRO e IVANETE GONCALVES DE MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
NAHIR REIFUR, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PALMIRIO LOPES PORTES e PHILOMENA DE LIMA PORTES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
NELSON PIRES DE CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: NEUSA BARBOSA DE CAMARGO. Filiação: JOSE PIRES DE CAMARGO e ANA VICENCIA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
NIDIA MARIA RODRIGUES MALAQUIAS FERNANDES, 81 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: MAVIEL BATISTA DE MORAIS. Filiação: JOSE RODRIGUES MALAQUIAS e MARIA MENDES MALAQUIAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
NILCE MORGENSTERN, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES CORDEIRO e ZULMIRA PADILHA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
RITA CONCEICAO SILVA, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE BARVOSA DA SILVA e MARIA CLAUDIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ROSANGELA MARA DE CASTRO, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANA MARIA DE CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ROSENIL MURARO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENJAMIN MURARO e MARIA FEDATO MURARO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ROSICLER MARIA SCHUEDA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THOMAZ SCHUEDA e LUIZA MOLLETTA SCHUEDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
TIAGO PINHEIRO AGOSTINHO, 35 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANTONIO PINHEIRO AGOSTINHO e MARIA FRANCISCA AGOSTINHO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.
VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE LIMA, 21 ano(s). Filiação: JURANDIR e MARCIA CRISTINA FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
WELLINGTON MARCOS FERREIRA DA SILVA, 37 ano(s). Filiação: MARCOS ANTONIO DA SILVA e MARGARETE CRISTIANI DOMINGUES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 10/09/2026.