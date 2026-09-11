Trânsito em Curitiba: Athletiba muda fluxo no Alto da Glória e obras afetam 12 bairros nesta sexta (11)

Com o clássico Athletiba agendado para esta noite, às 21h, no Estádio Couto Pereira e o registro de fortes precipitações nas últimas horas, a rotina do trânsito em Curitiba sofre alterações expressivas nesta sexta-feira (11).

Além das operações de segurança e pontos de alagamento, a capital mantém diversas frentes de trabalho com obras de infraestrutura, alterações de sentido de vias e interdições de média e longa duração.

No Alto da Glória, uma operação especial articulada pela Polícia Militar estabelece horários rígidos para o deslocamento das torcidas organizadas rumo ao Estádio Couto Pereira. O fluxo da torcida Os Fanáticos ocorre até as 18h, enquanto o da Império Alviverde tem início a partir das 18h30.

A escolta aos dez ônibus da torcida visitante será realizada às 19h. Após o término da partida, a torcida visitante deverá aguardar 30 minutos dentro do estádio antes de iniciar a dispersão. As vias do entorno do estádio contam com controle de tráfego e atenção redobrada dos condutores.

As ocorrências remanescentes da chuva indicam quatro pontos de alagamento situados nas regionais Boa Vista, Santa Felicidade e Matriz, além de quedas de árvores nos bairros Boqueirão e Boa Vista, segundo o último Boletim da Defesa Civil de Curitiba. Motoristas devem ter cautela diante de eventuais acúmulos de água na pista e obstruções temporárias.

No Campina Siqueira, o transporte de uma grande estrutura metálica provoca lentidão e bloqueios temporários no cruzamento da Rua Paulo Gorski com a Rua José Alexandrino. Em função da operação, o itinerário da linha 865 (Jd. Esplanada) sofre alteração temporária, utilizando a Rua José Alexandrino como ponto final.

Já no Santo Inácio e no Uberaba, a Rua Augusto Ricciardella Correia passa a ter preferência de tráfego no cruzamento com a Rua Ney Itiberê Piá de Andrade. No bairro Uberaba, a preferência é da Rua Lourdes Erzinger Correia em relação à Rua Waldomiro Daldigan.

Obras e Bloqueios em Andamento

Avenida Presidente Getúlio Vargas (Centro/Portão): A via segue com interdição de meia pista no lado esquerdo, no trecho compreendido entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, devido às intervenções do Novo Inter 2. A conclusão da etapa está prevista para esta sexta-feira (11/09).

A via segue com interdição de meia pista no lado esquerdo, no trecho compreendido entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, devido às intervenções do Novo Inter 2. A conclusão da etapa está prevista para esta sexta-feira (11/09). Rua Professor João Mazzarotto (Capão Raso): A via permanece totalmente bloqueada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas. Iniciada em 24 de agosto, a interdição conta com desvios pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior. Restam 11 dias para o término do prazo previsto de 30 dias (com término agendado para 22/09).

A via permanece totalmente bloqueada entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas. Iniciada em 24 de agosto, a interdição conta com desvios pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior. Restam 11 dias para o término do prazo previsto de 30 dias (com término agendado para 22/09). Avenida República Argentina (Portão): Bloqueio de uma faixa da via lenta no sentido bairro, entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino, com desvio do tráfego orientado pela Rua Francisco Frischmann. Restam oito dias para o fim da previsão de término (19/09).

Bloqueio de uma faixa da via lenta no sentido bairro, entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino, com desvio do tráfego orientado pela Rua Francisco Frischmann. Restam oito dias para o fim da previsão de término (19/09). Rua Antônio de Freitas Barbosa (Capão Raso): Interdição total no trecho entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas para execução de obras. Restam 35 dias para a conclusão da intervenção, prevista para encerrar em 16 de outubro.

Interdição total no trecho entre a Rua Dr. Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas para execução de obras. Restam 35 dias para a conclusão da intervenção, prevista para encerrar em 16 de outubro. Avenida Arthur Bernardes (Campina do Siqueira/Portão): Interdição parcial no trecho entre as ruas Tamoios e Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira. A obra completou 18 dias do prazo estimado de 60 dias, restando 42 dias para a finalização.

Interdição parcial no trecho entre as ruas Tamoios e Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira. A obra completou 18 dias do prazo estimado de 60 dias, restando 42 dias para a finalização. Avenida Canal Belém – Marginal Oeste (Hauer): Bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem. A intervenção completou sete dias do período estimado de 30 dias.

Bloqueio total entre a Rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos e a Rua Presidente Pádua Fleury para obras de drenagem. A intervenção completou sete dias do período estimado de 30 dias. Rua José Rietmeyer (Guabirotuba): Pista da direita bloqueada parcialmente entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido de subida. A intervenção é de longa duração e se estende até o dia 28 de janeiro.

Pista da direita bloqueada parcialmente entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido de subida. A intervenção é de longa duração e se estende até o dia 28 de janeiro. Reciclagem Asfáltica (Cajuru e Tarumã): Serviços de manutenção sem bloqueio total ocorrem na Rua Thomaz David Borges (extensão de 625 metros a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho) e na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde), exigindo atenção dos condutores para o compartilhamento da pista com maquinários.

Mudanças de Sentido e Sinalização

Rua Elbe de Macedo (Sítio Cercado): Implantação de sentido único de circulação no trecho da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha, com sinalização reforçada na região.

Implantação de sentido único de circulação no trecho da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha, com sinalização reforçada na região. Rua Joaquim Ferreira Bello (Pinheirinho): Alteração para sentido único no trecho entre as ruas Rosa Tortato e Germano Erbrecht.

Alteração para sentido único no trecho entre as ruas Rosa Tortato e Germano Erbrecht. Rua Salim Tacla (Cajuru): Implantação definitiva de sentido único de circulação no trecho compreendido entre a Rua Coronel Carlos Bardelli e a Rua Roraima.