Temporais deixam mais de 400 afetados e danos em 19 municípios do Paraná, aponta Defesa Civil

As tempestades que atingiram o Paraná até esta quinta-feira (10) deixaram 422 pessoas afetadas e 78 casas danificadas em 19 municípios. Os dados constam no relatório da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (CEDEC), atualizado às 17h desta quinta-feira. Foram registrados estragos provocados por vendavais, granizo, enxurradas e tornados.

Segundo o relatório, o município mais atingido foi Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul do estado. A passagem de um tornado nesta quinta-feira (10) afetou 200 moradores e provocou avarias em 50 residências.

Na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a força de um vendaval deixou 104 pessoas afetadas. No Noroeste e no Oeste, o clima severo também causou transtornos expressivos: em Francisco Alves, uma tempestade de granizo na quarta-feira (9) afetou 30 moradores, enquanto em Marechal Cândido Rondon, um vendaval atingiu 25 pessoas e danificou 10 casas.

Desalojados, desabrigados e outros estragos

Do total de moradores impactados, a Defesa Civil contabiliza quatro pessoas desalojadas em Curitiba devido ao colapso de uma edificação registrado na quarta-feira. Já em Santa Izabel do Oeste, no Sudoeste, um vendaval danificou três casas e deixou uma pessoa desabrigada.

O relatório aponta ainda ocorrências de enxurradas em Ampére (12 afetados) e Rebouças (3 afetados), além de um deslizamento de terra em Chopinzinho (3 afetados) e alagamentos em Pranchita (10 afetados e 2 casas danificadas).

Casos de vendavais com danos a imóveis também foram confirmados em Tupãssi (12 afetados e cinco casas danificadas), Prudentópolis (quatro afetados e duas casas danificadas), Terra Roxa (quatro afetados e uma casa danificada) e Manfrinópolis, onde o granizo danificou cinco residências.

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Três Barras do Paraná contabilizou oito pessoas afetadas por vendaval. Ocorrências sem vítimas ou danos estruturais reportados até o momento continuam sob monitoramento em Almirante Tamandaré, Araucária, Guaraci e Reserva do Iguaçu.

Até as 17h desta quinta-feira, nenhum município paranaense havia decretado Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP) formalmente no sistema. Os dados são atualizados continuamente à medida que as equipes municipais alimentam o Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC).