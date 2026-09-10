Alerta vermelho no Paraná: chuva forte e intensa ameaça Curitiba nesta quinta

Uma frente fria acompanhada por severa instabilidade atmosférica coloca todo o Paraná sob avisos de tempo severo nesta quinta-feira (10). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas em vigor para o estado, com destaque para um aviso vermelho de “Grande Perigo” que abrange 225 municípios. A previsão indica acumulados de chuva superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo, além de elevado risco de danos em edificações, queda de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, a madrugada já registrou forte instabilidade. “Em praticamente todas as regiões do estado há registro de chuvas, sendo que em vários municípios as precipitações são fortes, acompanhadas por muitos raios. Ventos fortes também acompanham as instabilidades, além de granizo de forma mais pontual”, declarou.

A cobertura contínua de nuvens e as precipitações frequentes contêm a elevação das temperaturas ao longo do dia em todas as regiões, mantendo baixa variação térmica no estado. Em Curitiba, a manhã de quinta-feira começou com instabilidade e acumulado de 24,2 mm de chuva até as 7h15, em um cenário de atenção que exige cuidado da população para os riscos de temporais e alagamentos no decorrer do dia.

A Defesa Civil de Curitiba emitiu outro alerta reforçando que nuvens de instabilidades sobre a região de Curitiba podem provocar aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e rajadas de vento nesta quinta-feira.

Alerta vermelho do Inmet reforça gravidade no tempo

Além do alerta vermelho focado em 225 cidades, todo o Paraná está sob alerta laranja de “Perigo” para tempestades, ativo até sexta-feira (11). O aviso prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos de 60 a 100 km/h e eventual queda de granizo. Paralelamente, vigora um alerta amarelo para todo o território estadual, indicando risco potencial de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Na porção norte do município de Guaraqueçaba, no Litoral, o Inmet emitiu ainda um alerta laranja específico para acumulado de chuva, válido até as 10h desta quinta-feira. A medição aponta precipitações de até 60 mm/h, com risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos em encostas vulneráveis.

Volumes de chuva ultrapassam 50 mm em diversos municípios

Análise do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que os volumes acumulados superam os 50 mm em praticamente todas as regiões, com marcas perto dos 100 mm em áreas do Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, áreas centrais e Norte.

Dados registrados pelas estações do Simepar até as 7h15 desta quinta-feira mostram elevados índices pluviométricos pelo Paraná:

Centro-Sul e Sul: Coronel Domingos Soares (49,4 mm), União da Vitória (49 mm), Distrito de Entre Rios em Guarapuava (47,6 mm), São Mateus do Sul (47,2 mm), Mangueirinha (45,2 mm), General Carneiro (43,4 mm) e Distrito de Horizonte em Palmas (42,4 mm).

Coronel Domingos Soares (49,4 mm), União da Vitória (49 mm), Distrito de Entre Rios em Guarapuava (47,6 mm), São Mateus do Sul (47,2 mm), Mangueirinha (45,2 mm), General Carneiro (43,4 mm) e Distrito de Horizonte em Palmas (42,4 mm). Região Metropolitana de Curitiba e Sul: Lapa – São Bento (41,6 mm), Rio Negro (41 mm), Lapa (40 mm), Irati (39,4 mm) e Piên (36,8 mm).

Lapa – São Bento (41,6 mm), Rio Negro (41 mm), Lapa (40 mm), Irati (39,4 mm) e Piên (36,8 mm). Oeste e Norte: Campo Mourão (57 mm), Assis Chateaubriand (33,4 mm), Jaguariaíva (30,2 mm), Pato Branco (29,2 mm) e Santa Helena (28 mm).

Campo Mourão (57 mm), Assis Chateaubriand (33,4 mm), Jaguariaíva (30,2 mm), Pato Branco (29,2 mm) e Santa Helena (28 mm). Litoral: Antonina (21,6 mm), Guaratuba (20,4 mm), Pontal do Paraná – Pontal do Sul (19,4 mm) e Paranaguá – Floresta do Palmito (17,2 mm).

Nas cidades vizinhas à capital, a chuva também acumulou marcas expressivas nas primeiras horas da manhã, como em Araucária (24,6 mm), Piraquara (21 mm), Balsa Nova (18,2 mm), Fazenda Rio Grande (17,8 mm), São José dos Pinhais (17,4 mm) e Campina Grande do Sul (14,2 mm).

Ciclone extratropical renova risco de tempestades severas na sexta-feira

A instabilidade ganha nova força na sexta-feira (11) devido à formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul e ao avanço de uma frente fria pelo Sul do país. Segundo o Simepar, essa combinação de fatores atmosféricos cria um ambiente propício para a formação de tempestades supercelulares no Paraná, mantendo elevado o potencial para tempo severo e promovendo novos acumulados expressivos de chuva em todo o estado.

O que fazer em caso de tempestade severa?

Frente aos riscos de danos, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de temporal. Em situações de enxurrada, a recomendação é proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos e procurar abrigo seguro, evitando permanecer ao ar livre. Atendimentos de emergência podem ser acionados pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).