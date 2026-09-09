Ciclone deixa o Paraná em alerta vermelho e coloca 225 cidades em situação de grande perigo

Um aviso de severidade máxima foi emitido para o estado do Paraná devido ao avanço de instabilidades que podem provocar tempestades extremas ao longo do dia. A classificação de Grande Perigo, representada pelo alerta vermelho, aponta para chuvas intensas superiores a 60 mm/h ou acumulados acima de 100 mm no dia, acompanhadas de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km/h. Há elevado risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos, destelhamentos e danos em edificações.

A Defesa Civil do estado reforça que a situação exige atenção redobrada dos moradores. Entre as orientações oficiais para os momentos de tempestade severa estão desligar aparelhos elétricos, manter documentos protegidos em sacos plásticos caso haja risco de enxurrada e procurar abrigo seguro, evitando permanecer ao ar livre. A população pode obter auxílio e informações diretamente com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

A intensificação do mau tempo começou pela tarde e noite com o aumento das rajadas de vento e das pancadas no Sudoeste e Oeste paranaense, áreas que já registram ocorrências de estragos e risco de enxurradas. A situação se agrava com a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, fenômeno que projeta impactos diretos sobre o território paranaense. O sistema avança trazendo vendavais e temporais com risco muito alto para o Extremo Noroeste, além de colocar em alerta todo o Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e Norte do estado.

A estimativa indica volumes acumulados de chuva que podem ultrapassar os 200 mm em algumas áreas, marca muito superior à média histórica do período. Essa precipitação concentrada gera grande preocupação para toda a extensão da bacia do Rio Iguaçu — englobando o Baixo, Médio e Alto Iguaçu. Com a rápida saturação do solo, a probabilidade de transbordamentos, inundações e alagamentos é considerada elevada. As defesas civis municipais foram orientadas a manter equipes de prontidão e adotar medidas preventivas imediatas.

Embora o núcleo dos acumulados mais volumosos e dos ventos mais intensos esteja concentrado nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Noroeste e Campos Gerais, a instabilidade se espalha por todo o estado. Em Curitiba, a aproximação do sistema que precede o ciclone extratropical altera o tempo, mantendo a capital paranaense sob risco de chuvas, ventos fortes e pancadas isoladas ao longo da jornada.

Lista com as 225 cidades do Paraná que estão em alerta vermelho do Inmet

Altamira do Paraná, Altônia, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Amaporã, Ampére, Anahy, Antônio Olinto, Apucarana, Arapuã, Araruna, Ariranha do Ivaí, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso, Bom Sucesso do Sul, Borrazópolis, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambira, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Carambeí, Cascavel, Castro, Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Clevelândia, Corbélia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Cruz Machado, Cruzmaltina, Diamante D’Oeste, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Enéas Marques, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Esperança Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Faxinal, Fênix, Fernandes Pinheiro, Floraí, Flor da Serra do Sul, Floresta, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco Beltrão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, Grandes Rios, Guaíra, Guamiranga, Guaporema, Guaraniaçu, Guarapuava, Honório Serpa, Ibema, Icaraíma, Iguatu, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Indianópolis, Ipiranga, Iporã, Iracema do Oeste, Irati, Iretama, Itaipulândia, Itambé, Itapejara d’Oeste, Ivaí, Ivaiporã, Ivaté, Ivatuba, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jesuítas, Juranda, Jussara, Kaloré, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Lindoeste, Loanda, Londrina, Luiziana, Lunardelli, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manfrinópolis, Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Maria Helena, Marialva, Marilândia do Sul, Mariluz, Maringá, Mariópolis, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Marumbi, Matelândia, Mato Rico, Mauá da Serra, Medianeira, Mercedes, Mirador, Missal, Moreira Sales, Nova Aliança do Ivaí, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Olímpia, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina, Paraíso do Norte, Pato Bragado, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Perobal, Pérola, Pérola d’Oeste, Pinhal de São Bento, Pinhão, Pitanga, Planaltina do Paraná, Planalto, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto Vitória, Pranchita, Presidente Castelo Branco, Prudentópolis, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Ramilândia, Rancho Alegre D’Oeste, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Rio Negro, Roncador, Rondon, Rosário do Ivaí, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria do Oeste, Santa Mônica, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São Carlos do Ivaí, São João, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São Jorge d’Oeste, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São José das Palmeiras, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, São Pedro do Ivaí, São Tomé, Sarandi, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Sulina, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Roxa, Tibagi, Toledo, Três Barras do Paraná, Tuneiras do Oeste, Tupãssi, Turvo, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Vera Cruz do Oeste, Verê, Virmond, Vitorino e Xambrê.