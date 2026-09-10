Temporal deixa mais de 29 mil sem energia e causa estragos em várias regiões do Paraná

Mais de 29 mil unidades consumidoras amanheceram sem energia elétrica nesta quinta-feira (10) no Paraná. Durante a madrugada, acumulados de chuva superiores a 50 milímetros, acompanhados de rajadas de vento, provocaram estragos em diversas regiões do estado. Quedas de árvores, deslizamentos e alagamentos já foram registrados.

Segundo a Copel, os desligamentos foram causados pelo forte temporal que atingiu o Paraná durante a noite e provocou interrupções no fornecimento de energia em todas as regiões. O maior número de consumidores afetados está no Oeste, com 12 mil unidades, e na Região Metropolitana de Curitiba, com 6,5 mil.

No Oeste, Campo Mourão registrou 57 milímetros de chuva acumulada nesta manhã. Assis Chateaubriand, Toledo e Cascavel também tiveram acumulados superiores a 20 milímetros. Em Foz do Iguaçu, a força dos ventos, somada à chuva, derrubou árvores em diversos bairros.

Durante a madrugada, uma árvore caiu sobre o muro de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Esmeralda. Em outro ponto da cidade, árvores ainda interditavam avenidas na manhã desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, também foram registradas quedas de árvores em Marechal Cândido Rondon, Rio Negro, Lapa e Curitiba.

Temporais se estendem por mais de 12h no estado

Segundo a Defesa Civil de Curitiba, a capital registrou um alagamento nesta manhã na Rua Marcos Bertoldi, no bairro Tatuquara. Na Região Metropolitana, também há pontos de alagamento em Almirante Tamandaré, nas ruas Eurides Cordeiro Pinto e José Carlos Colodel.

Durante a madrugada, em Rio Branco do Sul, o muro de uma casa foi arrastado pela força da chuva. Não há registros de feridos. Ao menos quatro outras ruas da cidade registram pontos de alagamento.

Os temporais já causavam danos no Paraná na tarde desta quarta-feira (9). Em Terra Roxa, ao menos 15 árvores caíram, segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV. A cidade registrou acumulado de 55 milímetros em apenas 30 minutos no fim da tarde de quarta, além de granizo.

A previsão do tempo indica que os temporais ainda devem se estender ao longo do dia. Nas cidades do Sul, dentro da área da Bacia do Rio Iguaçu, são esperados grandes volumes de chuva, com possibilidade de alagamentos e elevação do nível dos rios. Todo o Paraná está em alerta laranja para o risco de tempestades, enquanto o Oeste está sob alerta vermelho.

Como pedir ajuda?

Em caso de emergência ou diante de alertas severos da Defesa Civil do Paraná, ligue para o 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. A orientação é permanecer em local abrigado durante tempestades e vendavais. Em caso de alagamentos e deslizamentos, a recomendação é deixar o local e buscar um ponto seguro.

Para registrar falta de energia, é possível acionar a Copel pelo aplicativo para Android e iOS, pelo site, pelo telefone 0800 510 0116 ou por SMS para o número 28593. Na mensagem, é necessário informar as letras “SL” e o número da unidade consumidora.