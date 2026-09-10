Família morre soterrada após desabamento durante temporal no Paraná

Três pessoas da mesma família morreram soterradas após um barranco desabar sobre uma casa durante um temporal na manhã desta quinta-feira (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As vítimas são uma mãe, o filho e o padrasto, que estavam dormindo no momento do desabamento.

O deslizamento ocorreu na Rua República do Panamá, no bairro Ronda. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os três foram encontrados em um quarto sob a terra, a lama e os escombros da residência.

Com o impacto do barranco, uma parede e o telhado da casa também desabaram, segundo informações da RPC TV. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h40. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil também participaram do atendimento.

A área onde fica a casa foi interditada devido ao risco de novos deslizamentos. Os bombeiros também avaliam as residências próximas para verificar as condições de segurança no entorno.

Paraná está sob alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para o estado, com destaque para um aviso vermelho de “Grande Perigo” que abrange 225 municípios.

A previsão indica acumulados de chuva superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo, além de elevado risco de danos em edificações, queda de queda de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Na madrugada de quarta-feira (9) para quinta, dois tornados se formaram no Paraná e atingiram as cidades de Francisco Alves e Espigão Alto do Iguaçu, no Oeste e no Centro do Paraná. A previsão ainda indica possibilidade para a formação de novas tempestades do tipo supercélula ao longo do dia.

