Simepar confirma dois tornados no Paraná em menos de 24h durante tempestades

Dois tornados se formaram no Paraná entre o fim da tarde desta quarta-feira (9) e a madrugada desta quinta-feira (10), durante as tempestades provocadas pela atuação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os fenômenos ocorreram em Francisco Alves, no Noroeste, e em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul.

O primeiro tornado foi registrado por volta das 17h de quarta, em uma área pequena e localizada de Francisco Alves. O fenômeno teve curta duração. Na área rural do município, porém, algumas árvores foram danificadas, mas não foram registrados danos mais graves.

A tempestade que deu origem ao tornado foi uma supercélula, sistema meteorológico capaz de provocar fenômenos severos, como tornados, granizo e rajadas intensas de vento. Em Francisco Alves, a supercélula também provocou queda de granizo, que causou danos em outras áreas do município.

O segundo tornado ocorreu por volta das 0h40 desta quinta-feira (10), em Espigão Alto do Iguaçu. A ocorrência foi confirmada pelo Simepar, que agora realiza o levantamento dos danos provocados pelo fenômeno.

Em ambos os casos, o Simepar ainda não classificou a intensidade dos tornados. A avaliação depende da análise das características dos danos provocados pelo fenômeno. Para isso, os técnicos utilizam os critérios da Escala Fujita, que relaciona as características e a extensão dos danos observados à intensidade estimada dos ventos.

Confira, abaixo, as imagens de radar do momento dos tornados:

Paraná em alerta máximo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas em vigor para o estado, com destaque para um aviso vermelho de “Grande Perigo” que abrange 225 municípios. Há, inclusive, chance de formação de novos tornados ao longo do dia.

A previsão indica acumulados de chuva superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia, rajadas de vento acima de 100 km/h e queda de granizo, além de elevado risco de danos em edificações, queda de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em todo o Paraná, mais de 29 mil unidades consumidoras amanheceram sem energia elétrica. Na Região Metropolitana de Curitiba, os impactos das chuvas resultaram em alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos.