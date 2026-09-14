Com alívio nas tempestades, Paraná terá semana de chuva e frio antes de nova instabilidade

Até o fim da semana, o Paraná deve ter um alívio nos registros de fortes tempestades. Para esta segunda-feira (14), a previsão indica possibilidade de chuvas fracas a moderadas em toda a faixa de Leste a Oeste do estado. As temperaturas permanecem amenas, com máximas abaixo dos 20 ºC na maior parte das regiões.

A frente fria associada à movimentação de um ciclone extratropical no Sul do país, responsável pelos episódios severos registrados no Paraná, perdeu influência sobre as condições meteorológicas desta semana. Permanecem, porém, linhas de instabilidade mais localizadas nas regiões Norte e Noroeste.

Para esta segunda, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) indica as faixas Norte e Leste do estado dentro da área com possibilidade de tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o Paraná em alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas.

Os riscos envolvem chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Apesar dos alertas, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que os acumulados não devem ultrapassar esses valores. “Os acumulados não devem ser elevados, mas devido à persistência das precipitações ao longo do dia podem superar os 10 milímetros em alguns pontos, principalmente na região norte”, explica a meteorologista Bianca Angelo.

Temperaturas permanecem abaixo dos 20 ºC

A presença de muita nebulosidade também limita a elevação das temperaturas. As maiores máximas são esperadas nas regiões Oeste e Sudoeste, onde períodos de maior abertura de sol podem favorecer valores um pouco acima dos 20 ºC.

Entre os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, a maior cobertura de nuvens contribui para temperaturas mais baixas, com máximas variando entre 10 ºC e 15 ºC. No Litoral, Norte e Noroeste, os termômetros ficam entre 15 ºC e 20 ºC. Durante a noite, não é esperada uma queda acentuada das temperaturas.

Até o fim da semana, na sexta-feira (18), as temperaturas podem chegar aos 26 ºC no Norte do estado. Em Curitiba, a máxima deve variar entre 18 ºC e 19 ºC. A partir de sábado (19), é esperada a aproximação de uma nova área de instabilidades.

Efeitos das chuvas

Em todo o Paraná, 60 municípios foram atingidos pelas chuvas, com 14,5 mil pessoas afetadas. Desse total, 2.070 estão desalojadas e 362, desabrigadas. As casas danificadas já somam 2.640, segundo dados da Defesa Civil.

A cidade mais atingida foi União da Vitória, com 2.047 moradores afetados, 1,8 mil desalojados e 247 desabrigados. O município decretou Situação de Emergência. A mesma medida foi adotada em Dois Vizinhos, com 4.886 pessoas atingidas; Ramilândia, com 520; Matelândia, com 400; e Espigão Alto do Iguaçu, com 200.