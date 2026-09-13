Situação de Emergência: União da Vitória é a mais atingida pelas chuvas, com 1,8 mil pessoas desalojadas

O Paraná preparou uma força-tarefa entre governo estadual, federal e prefeitura para atender aos moradores de União da Vitória, cidade mais atingida pelas cheias dos últimos dias. São 2.047 pessoas afetadas, 1.800 desalojadas e 247 que precisaram deixar suas casas por causa dos temporais. O município decretou Situação de Emergência neste domingo (13).

A Defesa Civil foi acionada ainda na quarta-feira (9), para orientações preventivas, como organização de abrigos e de materiais de ajuda humanitária. Cerca de 10 caminhões fazem a retirada preventiva de móveis em residências. Foram 522 casas danificadas pelas enchentes.

Um estoque preventivo de 250 colchões e 600 cestas básicas está disponível no Corpo de Bombeiros da cidade. O Instituto Água e Terra (IAT) disponibilizou seis embarcações, cinco veículos 4×4 e um caminhão para ajudar com as famílias e com o resgate de amimais domésticos.

Falta de água e luz

A cidade também enfrenta falta de água e luz em muitos bairros, situações atendidas como prioritárias, segundo a Copel (Companhia Paranaense de Energia) e Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

A Secretaria de Estado da Saúde tem a rede de atendimento preparada e as equipes do Samu, serviços de resgate das rodovias e rede hospitalar planejam deslocamento rápido para socorro e disponibilização de insumos, medicamentos e soro.

O Exército Brasileiro também está integrado às ações, com planejamento, contatos e equipes preparadas para eventual acionamento pelo Gabinete de Gestão Integrada, que define as ações no Paraná.