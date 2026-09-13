Aumento de vazão

Copel abre comportas de usina e força interdição de ponte sobre o Rio Capivari

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Mauren Luc - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 13/09/26 19h49
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A foto mostra uma ponte quase coberta pela água do rio, de cor turva
Nível do rio subiu muito nos últimos dias e chuvas deixaram a água turva. Foto: Copel

A ponte na estrada municipal Manoel Gonçalves Bandeira, sobre o Rio Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), precisou ser interditada neste domingo (13) após o aumento de vazão da água, causado pela abertura dos reservatórios da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Segundo a Copel, a ação foi necessária depois das chuvas intensas e contínuas das últimas semanas, que elevaram o nível dos rios e reservatórios da bacia do Atlântico Sudeste. A ponte do Capivari fica a um quilômetro da barragem da Usina Governador Parigot de Souza.

A abertura das comportas da barragem teve início em 2 de setembro, “e vem aumentando gradativamente o vertimento que, no dia de hoje, chegou ao patamar que pode afetar o trânsito no local”, informou a Copel.  

A companhia ressalta ainda que, com a perspectiva de aumento gradativo da vazão de água no leito do rio, abaixo da barragem, a população deve ficar atenta com a elevação do nível do Capivari e não deve cruzar a ponte.

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