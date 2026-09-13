Cidades da RMC ficam sem luz e água após temporais

Moradores de várias cidades do Paraná estão com problemas no abastecimento de luz e água após os temporais dos últimos dias. Neste domingo (13), a Sanepar e a Copel informaram que trabalham para restabelecer os atendimentos o mais rápido possível, citando alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Adrianópolis é a mais afetada e sem previsão de reabastecimento. Além da falta de energia e água, a BR-476, que leva à cidade, está totalmente bloqueada após o asfalto ceder, no km 6.

Em Cerro Azul os acessos também ficaram bloqueados durante a manhã, quando um deslizamento de terra interditou a Estrada da Ribeira. A previsão é que a energia seja retomada ainda hoje, possibilitando o retorno gradual da água.

Em Quatro Barras, o retorno da água também depende da energia elétrica. Em Balsa Nova, no distrito de São Luiz do Purunã, caminhões-pipa auxiliam a população.

Em Almirante Tamandaré, o abastecimento é parcial, sendo o bairro Lamenha Grande o mais prejudicado. O tratamento da água na cidade é afetado pela turbidez do rio e pelo rompimento de uma adutora de grande porte.

A Sanepar orienta que, em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. Adie serviços que não sejam essenciais e economize.

No site da Sanepar, é possível consultar sobre falta de água em sua região. Para mais informações, acesse o aplicativo Minha Sanepar, envie uma mensagem para (41) 99544-0115 ou ligue para 0800 200 0115 (ligação gratuita, 24 horas).

Para saber sobre falta de luz acesse o site da Copel ou ligue para 0800 51 00 116.