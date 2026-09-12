Paraná registra mais de 52 mil raios em dois dias de tempestades

Além de deslizamentos, alagamentos e tornados, o Paraná registrou 52.518 raios durante as tempestades dos últimos dois dias. Foram 31.713 na quinta-feira (10) e 20.805 na sexta-feira (11), segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os números estão acima da média estadual, que é entre 5 e 15 mil raios por dia.

Ontem (11), as cidades com maior incidência de raios foram Prudentópolis, com 409, Castro, com 381, e Pinhão, com 355. Cândido de Abreu teve 351 registros, Guaraniaçu 350, Tibagi 347 e Reserva do Iguaçu 336.

Os demais municípios com registros significativos de raios foram: Ortigueira (297), São Mateus do Sul (292), Guarapuava (290), Pitanga (286), Reserva (252), Bituruna (230), Manoel Ribas (229), Ponta Grossa (227), Adrianópolis (194), Campina da Lagoa (187), Arapoti (183), Palmeira (183) e Ivaiporã (180).

Segundo o Simepar, os números dos últimos dias estão bem acima do esperado, indicando uma atividade intensa de raios no Estado. A quantidade de dias com raios nuvem-solo com mais de 30 mil raios é muito pequena, com uma média de até seis dias por ano, apenas.

O fenômeno dos últimos dias foi causado por um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul, que trouxe uma nova frente fria para o Paraná. Com isso, as temperaturas devem cair e chegar, no máximo, a 13°C no Centro-Sul e Leste paranaense neste domingo (13); com mínimas de 9°C em Curitiba e Região Metropolitana.