Paraná terá mais chuva no fim de semana, mas com menor intensidade

A forte chuva que atingiu o Paraná nesta sexta-feira (11) esteve mais fraca durante a madrugada, em especial na Capital e nos Campos Gerais, mas deve voltar com força na tarde deste sábado (12), principalmente no Norte do Estado, onde temporais podem ocorrer.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as chuvas continuam nas demais regiões, porém com menor intensidade na metade Sul. “A severidade dos temporais é menor do que sexta, mas teremos acumulado forte, podendo acarretar alagamentos e deslizamentos de encostas”, alerta o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

Ainda faz calor nas cidades do Noroeste paranaense e nas que fazem divisa com São Paulo. A previsão é de temperaturas máximas próximas de 26°C no Norte, e 21°C no Centro-Sul, Sudoeste e Leste.

No domingo, ainda deve chover, mas há poucas chances de temporais. As temperaturas, no entanto, devem cair e chegar, no máximo, a 13°C no Centro-Sul e Leste paranaense; com mínimas de 9°C em Curitiba e Região Metropolitana.

Calor, umidade e tornados

As chuvas que atingiram o Paraná nesta semana foram causadas por um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai e pelo escoamento dos ventos do Nordeste, que trouxeram calor e umidade ao Sul do país. As precipitações começaram na quarta-feira (9), quando um tornado de curta duração foi registrado pelo Simepar em Francisco Alves, que fica a 620 quilômetros da Capital, por volta das 17h.

Na quinta-feira (10), a chuva se intensificou, com volumes mais altos em Campo Mourão (119,2 mm), Ponta Grossa (101,6 mm) e Londrina (92,4 mm). As rajadas de vento ficaram mais fortes e passaram dos 60 km/h em Assis Chateaubriand. Em Espigão Alto do Iguaçu, outro tornado foi registrado, por volta de 0h40. E um terceiro foi registrado na sexta (11) em Goioerê, às 16h. Todos ainda estão sendo classificados pelo Simepar.

Na sexta, foram registrados temporais em diversas cidades. Nos aeroportos, os ventos chegaram a 105,6 km/h em Maringá, 70,2 km/h em Cascavel e 68,4 km/h em São José dos Pinhais. Em Curitiba, o vento chegou a 57,2 km/h no fim da tarde. As rajadas mais fortes foram em: Ubiratã e Cerro Azul, com 81 km/h, Campo Mourão, com 85 km/h, e no Pico Marumbi, com 91,4 km/h.

Com a chuva destes primeiros 11 dias de setembro, 16 estações meteorológicas do Simepar já ultrapassaram a média climatológica de chuva para o mês todo: Antonina, APPA Antonina, Cambará, Campo Mourão, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Jaguariaíva, Lapa, Loanda, Londrina, Ponta Grossa, Guaraqueçaba, Santo Antônio da Platina e Telêmaco Borba.