Temporal na Grande Curitiba afeta voos no Afonso Pena e impacta cerca de 2 mil passageiros

O temporal que atinge Curitiba e a Região Metropolitana (RMC) na tarde desta sexta-feira (11) afeta o ritmo das operações no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Por causa das condições meteorológicas adversas no entorno da capital, aeronaves precisaram alternar a rota, aguardar em órbita para pouso ou estender o tempo em solo.

De acordo com informações da concessionária que administra o aeroporto, até o início da noite desta sexta, a chuva causou os seguintes impactos:

Voos alternados: cinco aeronaves precisaram alternar o pouso para outros aeroportos da região;

cinco aeronaves precisaram alternar o pouso para outros aeroportos da região; Aeronave em espera: um voo aguardava autorização em órbita para realizar o pouso;

um voo aguardava autorização em órbita para realizar o pouso; Atrasos em chegadas: sete voos com destino a São José dos Pinhais registraram atraso no pouso ou desembarque;

sete voos com destino a São José dos Pinhais registraram atraso no pouso ou desembarque; Atrasos em saídas: cinco voos com partida prevista do Afonso Pena sofreram atraso para decolagem;

cinco voos com partida prevista do Afonso Pena sofreram atraso para decolagem; Cancelamento: um voo foi cancelado.

A concessionária afirma que a maioria das rotas afetadas tem ligação com destinos em São Paulo. A estimativa é de que cerca de dois mil passageiros tenham sido impactados, seja pela espera provocada pelos atrasos ou pelo cancelamento do voo.

Chuva na Grande Curitiba

A Defesa Civil do Paraná disparou um alerta vermelho de emergência para tempestade via SMS para moradores de Curitiba e região no final da tarde desta sexta-feira. Há risco de chuva muito forte em um curto espaço de tempo, rajadas de vento intensas e queda de granizo.

As instabilidades registradas na Grande Curitiba fazem parte de um sistema de tempestades severas que avança pelo Paraná, trazendo chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas. O cenário também motivou alertas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a ativação do Gabinete de Gestão Integrada pelo Governo do Estado.