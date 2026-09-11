Alerta de temporal severo faz escolas da Grande Curitiba anteciparem saída de alunos

A aproximação de uma frente fria forte acendeu o sinal de alerta em Curitiba, na Região Metropolitana e em todo o Paraná nesta sexta-feira (11). Diante do risco, diversas prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba decidiram alterar a rotina escolar para garantir a segurança dos estudantes e evitar deslocamentos no pico da instabilidade, previsto a partir das 16h.

Para esta tarde, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica tempestades severas, rajadas de vento intensas e acumulados de chuva que podem chegar a 200 milímetros. O Governo do Paraná ativou um Gabinete de Gestão Integrada para coordenar as ações de emergência.

As equipes de resgate, bombeiros, forças de segurança, Copel e Sanepar já estão em regime de sobreaviso. Desde a quarta-feira (9), as chuvas fortes já afetaram mais de 15 mil pessoas em 42 municípios paranaenses, com estragos em mais de 500 imóveis e o registro de dois tornados no interior.

A expectativa é que a instabilidade ganhe força ao longo do dia, com alívio gradual previsto apenas para o fim de semana. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o alerta para a região é roxo, acima do alerta vermelho.

Mudanças nas escolas

Em Curitiba, as aulas na rede municipal continuam mantidas e as unidades abertas. A orientação da Secretaria Municipal da Educação é que as famílias evitem se deslocar nos momentos de temporal, ficando liberado o recolhimento antecipado dos alunos caso os pais prefiram.

Na Região Metropolitana, no entanto, vários municípios adotaram medidas de prevenção diante dos riscos. Em Fazenda Rio Grande, as aulas das redes municipal e estadual foram completamente suspensas nos períodos da tarde e da noite, com orientação para que pais de alunos dos CMEIs e do ensino integral buscassem as crianças logo após o almoço.

Já em Pinhais, a prefeitura determinou a dispensa de toda a rede municipal às 15h, seguindo recomendação da Defesa Civil por conta do alerta vermelho do Inmet. Em Campo Largo, os CMEIs liberaram os estudantes a partir das 13h, enquanto as escolas urbanas e rurais encerraram o atendimento do período da tarde mais cedo.

A Prefeitura de Colombo deixou a critério das famílias a escolha de mandar ou não os filhos para a aula, além de permitir o recolhimento antecipado antes do início das tempestades.

Em relação à rede estadual, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) informou à Tribuna do Paraná, em nota de atualização, que não determinou uma suspensão geral das aulas em todo o Estado. No entanto, diante do risco de temporais em diferentes regiões, os Núcleos Regionais de Educação foram autorizados a avaliar as condições de cada município e orientar dispensas específicas.

Com isso, as aulas nos turnos da tarde e da noite foram totalmente suspensas em escolas estaduais de municípios como Sengés, Guarapuava e cidades do Centro-Sul. Na Região Metropolitana de Curitiba, a Seed informou que há dispensas pontuais em unidades de São José dos Pinhais, Campo Largo, Piraquara, Almirante Tamandaré, Araucária e outras cidades da região. Na capital, os colégios estaduais seguem com atendimento normal, mas a orientação da pasta é de que pais e responsáveis de todas as regiões avaliem a situação de deslocamento e, se preferirem, busquem os estudantes mais cedo nas unidades.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil reforça que a prevenção é o passo mais importante para evitar acidentes durante os temporais. Antes da tempestade, a recomendação é combinar locais seguros em casos de alagamento e deixar uma bolsa com água, lanterna, pilhas, remédios de uso contínuo e documentos.

Para receber avisos no celular, envie um SMS com seu CEP para 40199 ou cadastre sua localização pelo WhatsApp (61) 2034-4611. Em casos de emergência, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil (199), Guarda Municipal (153) ou Corpo de Bombeiros (193).