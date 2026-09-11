Azul amplia voos diretos entre Curitiba e Recife e abre nova loja no Paraná

Os paranaenses terão uma nova opção para viajar direto ao Nordeste a partir de novembro. A Azul começa a operar, em 3 de novembro, uma nova rota entre Curitiba e Recife, com voos diários nos dois sentidos. As passagens já estão à venda nos canais da companhia.

O voo de Curitiba para a capital pernambucana parte às 7h45, com chegada prevista para 11h35. No sentido contrário, o avião decola de Recife às 17h55 e pousa no Aeroporto Afonso Pena às 21h45. A operação terá mais de 6,8 mil assentos por mês, considerando os dois sentidos.

Os voos serão realizados com o Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros. O modelo conta com telas individuais de entretenimento em todos os assentos.

Além da nova rota aérea, a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, inaugurou neste ano uma unidade em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A loja fica na Rua Joaquim Nabuco, 2354, no Centro, e oferece atendimento para compra de pacotes, hospedagens e experiências de viagem.

A abertura faz parte da expansão da Azul Viagens no Sul. Ao todo, foram quatro novas lojas na região em 2026, levando a rede de 15 para 19 unidades, um crescimento de 26,7% em relação ao fim do ano passado. As outras inaugurações ocorreram em Criciúma, Balneário Camboriú e Pelotas.

Companhia foi a mais pontual do Brasil

Outro destaque recente foi o desempenho operacional. Segundo o ranking da Cirium, a Azul foi a companhia aérea mais pontual do Brasil em agosto, pelo terceiro mês consecutivo, com índice de 87,7% em mais de 24 mil voos analisados. A empresa também ficou entre as três mais pontuais da América Latina.

E tem novidade no serviço de bordo: desde esta semana, a Azul passou a oferecer cafés especiais da Delta Cafés em voos operados com jatos e duração a partir de 1h30, entre 6h e 17h. A marca portuguesa de cafés tem mais de 60 anos de história.