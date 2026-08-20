Voos domésticos no Brasil batem recorde com 59 milhões de passageiros

O Brasil registrou 59 milhões de passageiros em voos domésticos entre janeiro e julho de 2026. É a maior movimentação para o período desde o início da série histórica, em 2000. As informações são da Agência Brasil.

O número representa crescimento de 4,04% em relação aos 57 milhões de viajantes registrados no mesmo período de 2025. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e foram compilados pelo Ministério do Turismo.

Em julho, a movimentação doméstica foi de 9,1 milhões de passageiros, também a maior para o mês. O aumento foi de 1,85% em comparação com julho de 2025.

Voos internacionais também crescem

A alta de passageiros se repete na movimentação internacional. Nos sete primeiros meses de 2026, foram registrados 17,7 milhões de passageiros. O volume é 8,2% superior ao computado no mesmo período de 2025.

Julho marcou a maior movimentação internacional da história para o mês, com 2,7 milhões de passageiros. O crescimento foi de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Turismo de negócios fatura mais

O turismo de negócios atingiu R$ 8,4 bilhões de faturamento nos sete primeiros meses de 2026. O valor é 8% superior aos R$ 7,8 bilhões apurados no mesmo período de 2025.