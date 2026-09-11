Alerta vermelho de tempestade: Defesa Civil dispara SMS para Curitiba e região

Um alerta vermelho de emergência para tempestade via SMS enviado pela Defesa Civil do Paraná no final da tarde desta sexta-feira (11) assustou quem mora em Curitiba e em parte da região metropolitana (RMC). O aviso meteorológico foi enviado para parte da capital e também outros sete municípios. Há risco de chuva muito forte em um curto espaço de tempo, rajadas de vento intensas e granizo nessas regiões – aponta a Defesa Civil Estadual. O alerta tem vigência até às 18h48 desta sexta-feira.

De acordo com o Sistema de Monitoramento e Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, favorece a formação de tempestades severas no final da tarde.

A previsão do Simepar indica tempestades severas, rajadas de vento intensas e acumulados de chuva que podem chegar a 200 milímetros para Curitiba e região.

Fonte: Defesa Civil Estadual.

Escolas antecipam saída dos alunos por causa da tempestade

Na região metropolitana de Curitiba, a aproximação da tempestade fez várias escolas anteciparem a saída dos alunos para evitar deslocamentos no pico da instabilidade, previsto para o final da tarde.

Em Fazenda Rio Grande, as aulas das redes municipal e estadual foram completamente suspensas nos períodos da tarde e da noite. Já em Pinhais, a prefeitura determinou a dispensa de toda a rede municipal às 15h, seguindo recomendação da Defesa Civil por conta do alerta vermelho do Inmet. Em Campo Largo, os CMEIs liberaram os estudantes a partir das 13h, enquanto as escolas urbanas e rurais encerraram o atendimento do período da tarde mais cedo.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) informou à Tribuna do Paraná, em nota de atualização, que não determinou uma suspensão geral das aulas em todo o Estado. No entanto, diante do risco de temporais em diferentes regiões, os Núcleos Regionais de Educação foram autorizados a avaliar as condições de cada município e orientar dispensas específicas.