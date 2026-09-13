BR-476 é interditada após queda de barreira em Tunas do Paraná e asfalto ceder em Adrianópolis

Com as fortes chuvas dos últimos dias no Paraná, dois pontos da BR-476 foram totalmente interditados no Estado, na manhã deste domingo (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação das pistas na conhecida Estrada da Ribeira, que leva a vários municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Um dos bloqueios ocorreu no km 55, em Tunas do Paraná, onde uma queda de barreira impedia a passagem dos veículos. Por volta das 14h, a pista foi liberada parcialmente.

A segunda interdição é total e fica nos kms 5 e 14, em Adrianópolis, onde a erosão fez com que pista cedesse, levando todo o asfalto. A única forma de chegar até lá é por São Paulo.

Sem luz

As interdições impedem o acesso de equipes da Copel na região, que sofre com quedas de energia desde sexta-feira (11), após os temporais. A Copel informou que o transbordamento de rios e a erosão causada pelo excesso de chuvas derrubaram postes e interromperam o fornecimento em Adrianópolis, Tunas e também em Cerro Azul.

Profissionais da companhia estão em contato permanente com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros. Assim que houver liberação da rodovia ou de rotas alternativas pelos órgãos responsáveis, os trabalhos de recomposição da rede serão iniciados imediatamente. Os trabalhos têm prioridade das equipes da Copel e seguem até o religamento de todos os clientes”, diz a nota da companhia.