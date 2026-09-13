Temporais e tornados deixam 2 mil desalojados e 362 desabrigados no Paraná

O governo do Paraná reuniu, neste domingo (13), seu gabinete de gestão integrada para avaliar ações de apoio às cidades mais atingidas pelos temporais dos últimos dias, como União da Vitória e municípios do Vale do Ribeira.

No Estado, foram 58 cidades prejudicadas, com 2.640 casas danificadas, 13.762 pessoas afetadas, 2.057 desalojadas e 362 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. Nesta semana, três tornados foram confirmados pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná): em Goioerê, Francisco Alves e Espigão Alto do Iguaçu.

Cerro Azul, Tunas e Adrianópolis também foram muito atingidos pelos temporais. Com a interdição total da BR-476, após o asfalto inteiro ceder no km 6, a população de Adrianópolis ficou isolada por terra. O fornecimento de energia, água e internet também foi interrompido em diversos bairros da Estrada da Ribeira, onde equipes não conseguem chegar. Também foram registradas quedas de barreiras na PR-092, nos trechos entre Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul e Cerro Azul.

Espigão do Alto Iguaçu e Ramilândia decretaram Situação de Emergência, assim como União da Vitória, que viu a água do Rio Iguaçu passar dos seis metros nesta manhã, atingindo 100 casas e 400 pessoas, deixando 114 desabrigadas. A Defesa Civil levou um estoque preventivo de 250 colchões e 600 cestas básicas para lá.

Em Dois Vizinhos, a chuva de granizo danificou a cobertura de 1.214 residências e em Ponta Grossa um deslizamento de terra matou três pessoas da mesma família enquanto dormiam, na quinta-feira (10). Em Espigão Alto do Iguaçu, o tornado atingiu 50 residências e 200 pessoas, segundo a Defesa Civil.

O governo prevê a atuação do Gabinete de Gestão Integrada por dez dias. A ajuda envolve Polícia Militar (PMPR), Corpo de Bombeiros (CBMPR), Defesa Civil, Sanepar, Secretaria de Estado da Saúde, Exército, Polícias Rodoviárias Federal e Estadual além de outros órgãos com capacidade de resposta a emergências.

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