Chuvas deixam três mortos e atingem 7,5 mil pessoas no PR

As chuvas que chegaram ao Paraná nesta semana, causaram tempestades de granizo, vendavais, enxurradas, deslizamentos, alagamentos e inundações em diversas cidades do Estado. Desde quarta-feira (9), até 7h deste sábado (12), a Defesa Civil do Paraná registrou 2.068 casas atingidas pela água, 7.504 pessoas afetadas, 68 desabrigadas e 63 desalojadas em 45 cidades. Na quinta-feira (10), três pessoas morreram soterradas após um deslizamento atingir a casa onde dormiam, em Ponta Grossa.

Os maiores volumes de chuva foram registrados nesta sexta-feira (11) em vários municípios. Em Curitiba, o último boletim da Defesa Civil aponta os bairros mais atingidos: Caximba (12,3 mm) e Tatuquara (9,2 mm), onde houve um alagamento, uma queda de árvore e oito casas com telhados danificados. As rajadas de vento na região chegaram a 60 km/h, no bairro Pinheirinho.

Dois tornados foram registrados pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Um em Francisco Alves, que fica a 620 quilômetros da Capital, por volta das 17h do dia 9 de setembro, e outro em Espigão Alto do Iguaçu, na madrugada de 10 de setembro. Ambos ainda estão sendo classificados pelo Simepar.

Os temporais foram causados por um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai e pelo escoamento dos ventos do Nordeste, que trouxeram calor e umidade ao Sul do país. As chuvas devem persistir até este domingo (13), quando as temperaturas caem e chegam a 9°C em Curitiba.