Governo suspende aulas em colégios atingidos por temporais no Paraná. Veja onde não haverá aula nesta segunda (14)

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) suspendeu as aulas presenciais, nesta segunda-feira (14), em várias cidades paranaenses. Também foram alterados atendimentos em escolas estaduais nos municípios mais atingidos pelas chuvas da última semana. As dificuldades de acesso dos alunos à escola e problemas no transporte escolar foram os principais motivos para a suspensão.

Em União da Vitória, não haverá aula no Colégio Estadual Adiles Bordin, atingido pela chuva, e nos Colégios Estaduais: Pedro Stelmachuk, Astolpho Macedo de Souza, Bernardina Schleder, Judith Simas Canella, Neusa Domit e Inocêncio de Oliveira, transformados em abrigos para famílias atingidas.

Em Castro, os Colégios Fabiana Pimentel, Salvador Sobrinho, São Sebastião e Castrolanda não terão aulas, assim como em Ipiranga, nos colégios Lustosa e Henrique Denck.

Em Matelândia, a Seed ainda estuda a possibilidade de aulas nesta segunda no Colégio Euclides da Cunha, que teve quatro salas destelhadas. As demais instituições da cidade seguem com aulas normais.

Em Adrianópolis, as aulas estão suspensas nos Colégios Quilombola Diogo Ramos, Santa Bárbara, do Campo Porto Novo e do Campo Selbmann.

Em Cerro Azul, a suspensão é nos Colégios do Campo Augusto Antônio da Paixão e Princesa Isabel.

Em Rio Branco do Sul, não haverá aula nos Colégios José Elias e Prof. Percy Teixeira de Faria.

O mesmo acontece em Araucária, no Colégio do Campo Guajuvira, e em Tunas do Paraná, no Colégio São Francisco de Assis.

Sem transporte

Alguns colégios terão aulas normais, porém, com a suspensão do transporte escolar. São eles: em Bocaiúva do Sul, o Colégio Conselheiro Quielse Crisóstomo da Silva; em Doutor Ulysses, os Colégios do Campo Salto Grande do Turvo e Tancredo de Almeida Neves; e em Laranjeiras do Sul, o Colégio Pedro Rufino Espigão Alto do Iguaçu.

Em Campina Grande do Sul, há incerteza quanto ao transporte escolar para o Colégio do Campo Terra Boa, mas haverá aula.

Em Campo Magro, existe a possibilidade de interrupção do transporte escolar para algumas regiões atendidas pelo Colégio do Campo Nossa Senhora da Conceição.

Em Itaperuçu, deslizamentos de terra prejudicam as linhas de ônibus que atendem o Colégio do Campo Nossa Senhora das Graças, mas haverá aulas normalmente.

Também há dificuldades de acesso pelas vias rurais em Rio Negro, Lapa, Araucária e Campo Largo.

A Seed-PR acompanha a situação junto aos 32 Núcleos Regionais de Educação, para um balanço dos impactos das chuvas e a recuperação das escolas.

Aulas normais

Nos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Área Metropolitana Sul, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e Wenceslau Braz, as aulas seguem normais em toda a rede estadual.

Em Almirante Tamandaré os Colégio Tancredo Neves, Terezinha Kepp, Edimar Wright e Colégio Vila Ajambi estarão recebendo alunos normalmente.