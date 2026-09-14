Tempestades atingem 59 municípios, deixam milhares de desalojados e travam rodovias no Paraná

Em todo o Paraná, são 59 municípios atingidos pelas chuvas, com 14,5 mil pessoas afetadas, sendo 2.070 desalojadas e 362 desabrigadas. Casas danificadas já somam 2.640. Os dados são da Defesa Civil, atualizados no fim da tarde deste domingo (13).

A cidade mais atingida foi União da Vitória, com 2,047 moradores afetados, 1,8 mil desalojados e 247 desabrigados, fazendo a prefeitura decretar Situação de Emergência. O mesmo aconteceu em Dois Vizinhos (com 4.886 atingidos), Ramilândia (520), Matelândia (400) e Espigão Alto do Iguaçu (200).

Caminhões-pipa foram enviados para Cerro Azul e São Luiz do Purunã, e o Corpo de Bombeiros instalou postos de comando em Cerro Azul e Adrianópolis, no Vale da Ribeira, também bastante atingida pelos estragos dos temporais.

Sem luz

Somente no Vale da Ribeira, na Grande Curitiba, 12.367 residências estão sem energia elétrica devido à queda de árvores sobre circuitos que alimentam a rede de distribuição, com quebras de postes, rompimento de cabos e danos a equipamentos.

Segundo a Copel, 614 casas tiveram o religamento efetivado até a noite deste domingo e uma força-tarefa com 66 equipes trabalha para a reconstrução da rede, com barcos, drones, carretas e retroescavadeiras. Um helicóptero também foi usado para o transporte de postes de fibra para as regiões inacessíveis por terra, porém, o mau tempo impediu o sobrevoo.

Em Cerro Azul, um gerador foi enviado ao posto de comando avançado da Defesa Civil, implantado no Estádio Municipal da cidade, que tem 7.433 casas sem energia. Em Adrianópolis são 3.167; em Tunas do Paraná, 886; e em Doutor Ulysses, 881.

Pontes e BRs interditadas

O excesso de água sobre encostas e terrenos causou deslizamentos pelo Paraná. As estradas foram afetadas com queda de encostas e erosão, que levou à destruição total do asfalto na BR-476, na Estrada da Ribeira, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A interdição total da pista foi no km 7, em Adrianópolis, na manhã deste domingo (13). O trecho do km 14 também está interrompido por um deslizamento de terra. Em Tunas do Paraná, estão bloqueados totalmente os quilômetros 42, 46 e 47.

Até às 6h desta segunda-feira (14), a PR-092 também estará totalmente interditada entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, no Vale do Ribeira, para a recuperação de trechos danificados. Somente veículos das forças de segurança poderão circular pela região, uma das mais atingidas pelas chuvas.

A grande vazão de água afetou ainda pontes na RMC. Duas delas precisaram ser interditadas devido à elevação do nível dos rios. São elas, a ponte na estrada municipal Manoel Gonçalves Bandeira, sobre o Rio Capivari, em Campina Grande do Sul, e a ponte sobre o rio Ribeira, em Cerro Azul.