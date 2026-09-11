Tempestades deixam mais de 56 mil unidades sem luz no Paraná nesta sexta-feira

As tempestades que atingiram o Paraná nesta sexta-feira (11) deixaram ao menos 56,7 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. A Copel informou que equipes de manutenção e obras atuam para restabelecer o fornecimento e orientou que, em caso de desligamentos ou situações de risco, a população acione a companhia e mantenha distância de locais onde haja fios caídos ou postes quebrados.

As regiões do estado com maior número de desligamentos são o Oeste paranaense, com 22,2 mil unidades consumidoras; o Sudoeste, com 18,8 mil; o Litoral, com 4,6 mil; e o Centro-Sul, com 4,1 mil. No Noroeste do estado, são 3 mil os registros de interrupção no fornecimento; na Região Metropolitana de Curitiba há 2,4 mil (856 na capital) e no Norte paranaense há 965 interrupções.

Na Grande Curitiba, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de emergência para tempestade via SMS. A mensagem aponta risco de chuva muito forte em um curto espaço de tempo, rajadas de vento intensas e granizo nessa região. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, está favorecendo a formação das tempestades.

Diante do risco, municípios como Pinhais, Fazenda Rio Grande e Campo Largo decidiram suspender as aulas para garantir a segurança dos estudantes e evitar deslocamentos a partir das 16h. Já o Governo do Paraná ativou o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) para coordenar as ações de resposta aos temporais.

Como acionar a Copel em caso de desligamento ou situação de risco envolvendo energia elétrica

Aplicativo da Copel (Android e iOS): https://www.copel.com/site/aplicativo/

https://www.copel.com/site/aplicativo/ Site: https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/falta-de-luz/

https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/falta-de-luz/ WhatsApp: https://wa.me/554130138973

https://wa.me/554130138973 Telefone: 0800 51 00 116

Em casos de emergência, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil (199), Guarda Municipal (153) ou Corpo de Bombeiros (193).