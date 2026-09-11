Novo tornado é confirmado no Paraná nesta sexta-feira; Simepar avalia danos

Um tornado atingiu o município de Goioerê, no Paraná, por volta das 16h desta sexta-feira (11). A ocorrência foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que já acompanha a situação e analisa os estragos na região.

De acordo com informações do Simepar, a classificação final da intensidade do tornado será definida após a conclusão do levantamento de campo. A avaliação utilizará os critérios da Escala Fujita, parâmetro internacional que estimará a velocidade dos ventos com base no padrão e na gravidade dos estragos observados.

Origem do tornado em Goioerê

De acordo com o Simepar, o tornado se originou a partir de uma supercélula de tempestade. A instabilidade foi provocada pela passagem de uma frente fria sobre o Paraná, associada à formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

Tornados no Paraná

Entre o fim da tarde de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10), outros dois tornados se formaram no Paraná durante as tempestades provocadas pela atuação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. Segundo o Simepar, os fenômenos ocorreram em Francisco Alves, no Noroeste, e em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul.