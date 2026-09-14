Estragos das chuvas deixam 98 km de uma rodovia com interdições no Paraná

As fortes chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias ainda deixam reflexos nas rodovias nesta segunda-feira (14). Quedas de barreiras, árvores sobre a pista, erosão e deslizamentos provocam interdições totais ou parciais em diferentes pontos, principalmente na BR-476, na região do Vale do Ribeira, onde vários trechos seguem com restrições de tráfego.

Além dos bloqueios causados pelos temporais, os motoristas também encontram obras programadas em rodovias federais e estaduais. BR-277, PRC-466, PR-082, PR-427 e PR-418 têm intervenções previstas ao longo do dia, com bloqueios de faixa, sistema de “Pare e Siga” e, no caso da PRC-466, interrupção total para detonação de rochas.

Confira, a seguir, as interdições específicas de cada rodovia:

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 concentra diferentes obras

A BR-277 terá intervenções em diversos pontos ao longo desta segunda-feira. Em Curitiba, entre os km 107 e 147, será realizado serviço de sinalização vertical, com bloqueio de faixa das 19h às 5h, nos dois sentidos.

No trecho de Campo Largo, entre os km 116 e 124, haverá serviço de dreno de pavimento, também das 19h às 5h, com bloqueio de faixa em ambos os sentidos. Em Palmeira, entre os km 153 e 158, estão previstos serviços de fresagem e recomposição, das 19h às 5h, com bloqueio de faixa nos dois sentidos.

Ainda em Palmeira, no km 177, será realizada a instalação de barreira rígida, das 7h às 17h, com bloqueio de faixa em ambos os sentidos. Também no município, entre os km 175 e 203, haverá serviços de fresagem e recomposição, das 6h às 18h, com bloqueio de faixa nos dois sentidos.

Em Irati, entre os km 249 e 266, está prevista uma operação das 7h às 17h, com bloqueio de faixa e sistema de “Pare e Siga”.

BR-476 terá intervenção na Lapa

Na BR-476, os pontos de atenção se concentram em várias cidades. Em Adrianópolis, a pista está totalmente interditada no km 6, devido à erosão do pavimento, e no km 14,5, em virtude de queda de barreira sobre a via.

Já em Tunas do Paraná, há Interdição total nos quilômetros 42 e 46 por conta de quedas de barreira. A rodovia opera com bloqueios parciais no km 53, km 54/55 e km 61 (quedas de barreira), e nos quilômetros 59 e 70 (quedas de árvores). Em Rio Branco do Sul, o tráfego fluindo em meia pista com interdições parciais nos quilômetros 72, 75 e 78 devido a quedas de barreira.

Em Bocaiúva do Sul, há bloqueio parcial no km 88 por queda de barreira. Ponto de alerta máximo no km 97, com árvores inclinadas e risco iminente de queda, e no km 102, com terra deslizando e ameaça de colapso da encosta. E em Colombo, a pista está parcialmente interditada no km 104 em função de queda de árvores sobre o leito da via.

Rodovias Estaduais (PRs)

PRC-466 terá bloqueio total para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Pitanga e Turvo, o tráfego será totalmente interditado das 14h às 17h, entre os km 196 e 209. A interrupção será necessária para a realização de detonações de rochas durante as obras. Os motoristas que utilizam o trecho devem se programar para evitar filas e longas esperas durante o período de bloqueio.

PR-082 opera em sistema “Pare e Siga”

Na PR-082, entre Tapira e Douradina, o trânsito segue em sistema de “Pare e Siga” devido a obras de melhoria na pista. Os motoristas devem respeitar a sinalização e reduzir a velocidade ao passar pelo trecho em obras.

PR-427 terá obras em Porto Amazonas

Na PR-427, em Porto Amazonas, entre os km 65 e 70, serão realizados serviços de fresagem e recomposição das 7h às 17h. A intervenção terá bloqueio de faixa nos dois sentidos.

PR-418 terá reciclagem de pavimento

Na PR-418, em Almirante Tamandaré, entre os km 13 e 19, será realizada reciclagem de pavimento das 19h às 5h. O serviço contará com bloqueio de faixa nos dois sentidos. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às equipes responsáveis pelas intervenções ao longo dos trechos.