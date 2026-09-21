Quando começa a primavera? Veja previsão para a nova estação no Paraná

A primavera de 2026 começa no Paraná nesta terça-feira (22), mas a mudança de estação não significa o fim do frio. Até 21 de dezembro, o estado deve ter chuvas acima da média, temporais frequentes e grande variação nas temperaturas, com períodos de calor intenso intercalados por dias frios.

A influência do El Niño, que deve atingir seu pico de intensidade durante a primavera, reforça o cenário de instabilidade. Setembro já termina com chuva acima da média em todas as regiões do Paraná, favorecida pela passagem de frentes frias, sistemas de baixa pressão e maior entrada de umidade.

Ao longo da estação, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas fortes, rajadas de vento acima de 70 km/h, muitos raios e granizo, enquanto episódios de frio e até geadas pontuais ainda podem ocorrer nas áreas mais frias do estado.

Quando começa a primavera?

A primavera de 2026 começa em 22 de setembro, nesta terça-feira, às 21h05. A estação será marcada por chuvas acima da média em todas as regiões, influência do El Niño, temporais frequentes e grande variação de temperatura, com alternância entre dias frios e quentes até 21 de dezembro.

Como começa a estação?

Setembro termina com chuva acima da média em todas as regiões do Paraná. A passagem de várias frentes frias e sistemas de baixa pressão, combinados com a entrada de umidade vinda da região Norte do Brasil, aumentam as precipitações. O El Niño, ativo no Oceano Pacífico, reforça esse cenário, com pico de intensidade previsto justamente para a primavera.

A primavera traz risco de temporais no estado?

Sim. A combinação entre calor e umidade favorece pancadas de chuva e tempestades, principalmente à tarde. Podem ocorrer chuvas intensas em curto período, rajadas de vento acima de 70 quilômetros por hora, muitos raios e até granizo. Frentes frias e sistemas de baixa pressão também provocam volumes elevados de chuva. É importante acompanhar alertas meteorológicos.

O frio vai embora com a chegada da primavera?

Não necessariamente. A primavera é um período de transição, com grande variação de temperatura. Episódios de frio ainda podem ocorrer, inclusive com geadas pontuais nas regiões mais frias do estado. Dias frios se alternam com períodos de calor intenso e sensação de abafamento. Em setembro, as temperaturas devem ficar dentro ou abaixo da média.