Paraná entra em alerta vermelho para tempestades com ventos de até 100 km/h

O avanço de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul colocou o Paraná sob alerta vermelho nesta segunda-feira (21). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge as regiões Oeste e Sudoeste do estado, alcançando áreas até a altura de Umuarama, Campo Mourão e Imbituva.

Durante o fim de semana, a frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul provocou ventos fortes. Em São Jerônimo, as rajadas chegaram a 115,8 km/h. Quase um milhão de consumidores ficaram sem energia elétrica em decorrência das tempestades.

No Paraná, o Inmet alerta para chuvas com acumulados de 60 mm/h ou superiores a 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, interrupção do fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As demais regiões do Paraná estão sob alerta laranja, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as tempestades devem ganhar intensidade no estado a partir desta terça-feira (22).

Em quais regiões deve chover mais?

Nesta segunda-feira, as áreas do Oeste, especialmente as regiões próximas à fronteira com Santa Catarina, estão mais propensas à ocorrência de tempestades. Na terça-feira, as regiões mais atingidas devem ser a Noroeste e a Leste. No Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, também há possibilidade de chuva, mas as condições do tempo devem melhorar a partir da tarde de terça-feira.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair em todas as regiões do Paraná. Curitiba, que tem máxima prevista de 23 ºC nesta segunda-feira, deve registrar apenas 12 ºC de máxima na quarta-feira (23). A região Leste deve concentrar as menores temperaturas.

Nas demais regiões, as temperaturas também caem, com mínimas a partir de 8 ºC e máximas de até 25 ºC no Noroeste e no Oeste do Paraná. A previsão é de que o sol volte a aparecer no estado já no fim da semana.