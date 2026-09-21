Investigação contra presidente da Câmara é anulada; Kuzma se pronuncia

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma, usou a tribuna da Casa na sessão plenária desta segunda-feira (21) para se pronunciar sobre a decisão recente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). O tribunal concedeu um habeas corpus favorável ao parlamentar e anulou a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, além de descartar todas as informações obtidas na apuração do Ministério Público do Paraná.

A decisão judicial concluiu que a investigação contra o vereador foi ilegal, sem indícios mínimos que justificassem o acesso aos seus dados sigilosos e sem base jurídica para o prosseguimento. O processo teve início a partir de uma denúncia anônima feita em dezembro de 2024, cujas suspeitas não foram confirmadas pelas apurações preliminares do próprio órgão investigador.

A invalidade do processo foi reforçada durante o julgamento pela própria Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, que admitiu a ilegalidade na aplicação das medidas e concordou com a falta de fundamentação legal.

Durante a plenária, desta segunda-feira, 21, Tico Kuzma afirmou que preferiu não responder a especulações e aguardou a manifestação oficial do Poder Judiciário. O parlamentar pontuou que continuou colaborando com as autoridades e mantendo a rotina de trabalho na Câmara Municipal ao longo de todo o período.

De acordo com o acórdão do TJ-PR, a fundamentação usada para liberar as medidas invasivas foi genérica e aplicada de forma não individualizada. Os magistrados classificaram a ação como uma “fishing expedition” — termo jurídico para definir buscas exploratórias sem alvo ou prova concreta prévia, na tentativa de encontrar qualquer irregularidade contra o investigado.

O vereador destacou os impactos pessoais e familiares causados pela repercussão do caso, lembrando que sua reputação e trajetória política foram colocadas em dúvida por conta de acusações que não se confirmaram. Ao final da fala, agradeceu ao apoio de familiares, amigos e servidores da Câmara, reafirmando sua confiança no trabalho das instituições.

“A verdade não precisa de grito, precisa de coragem, tempo e confiança”, concluiu Kuzma, ressaltando que dará continuidade aos trabalhos no Legislativo municipal.