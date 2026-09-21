Deltan lidera nova pesquisa, que segue com disputa embolada

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (21) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado do Paraná nas eleições 2026.

O resultado demonstra um cenário bem aberto, faltando menos de duas semanas para a realização do primeiro turno, que ocorre em 4 de outubro. O candidato Deltan Dallagnol (Novo) recebe 19% da preferência do eleitorado, seguido por Alexandre Curi (Republicanos), com 18%; Filipe Barros (PL), 18%; Gleisi (PT), 16%; e Cristina Graeml (PSD), 15%.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

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Disputa pelas duas cadeiras está indefinida

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 15%

Dr. Rosinha (PT): 6%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Os candidatos Joaquim do MLB (UP) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 11 a 15 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por Rádio e Televisão Record S.A./Rede Record de Televisão e/ou Record TV. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00532/2026.