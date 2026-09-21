Moro e Sandro Alex aparecem empatados em cenário de 2º turno no Paraná

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (21) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026. A menos de duas semanas para a votação de primeiro turno, que ocorre em 4 de outubro, mais de 40% dos paranaenses ainda estão incertos sobre o voto a governador, evidencia o cenário espontâneo.
Já no cenário estimulado, o senador Sergio Moro (PL) concentra mais menções do eleitor: 35%. Ele é seguido pelos candidatos Sandro Alex (PSD), com 27%, e Requião Filho (PDT), com 22%.
Num eventual segundo turno, Moro e Sandro Alex aparecem empatados dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos: 42% a 38%. Requião Filho seria derrotado num embate direto tanto contra Moro quanto contra Sandro Alex.
A pesquisa também mediu a rejeição ao nome dos candidatos: 42% responderam que não votariam de jeito nenhum em Requião Filho; 39% não votariam em Moro e 30% não votariam em Sandro Alex.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado).
Mais de 40% dos paranaenses ainda estão incertos sobre o voto a governador
- Sergio Moro (PL): 20%
- Sandro Alex (PSD): 14%
- Requião Filho (PDT): 12%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 41%
Moro abre vantagem no cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 27%
- Requião Filho (PDT): 22%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
*Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.
Segundo turno para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 52%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 42%
- Sandro Alex (PSD): 38%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 42%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 14%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 11 a 15 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por Rádio e Televisão Record S.A./Rede Record de Televisão e/ou Record TV. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00532/2026.