Moro e Sandro Alex aparecem empatados em cenário de 2º turno no Paraná

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta segunda-feira (21) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026. A menos de duas semanas para a votação de primeiro turno, que ocorre em 4 de outubro, mais de 40% dos paranaenses ainda estão incertos sobre o voto a governador, evidencia o cenário espontâneo.

Já no cenário estimulado, o senador Sergio Moro (PL) concentra mais menções do eleitor: 35%. Ele é seguido pelos candidatos Sandro Alex (PSD), com 27%, e Requião Filho (PDT), com 22%.

Num eventual segundo turno, Moro e Sandro Alex aparecem empatados dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos: 42% a 38%. Requião Filho seria derrotado num embate direto tanto contra Moro quanto contra Sandro Alex.

A pesquisa também mediu a rejeição ao nome dos candidatos: 42% responderam que não votariam de jeito nenhum em Requião Filho; 39% não votariam em Moro e 30% não votariam em Sandro Alex.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do entrevistado).

Mais de 40% dos paranaenses ainda estão incertos sobre o voto a governador

Sergio Moro (PL): 20%

Sandro Alex (PSD): 14%

Requião Filho (PDT): 12%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 41%

Moro abre vantagem no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 35%

Sandro Alex (PSD): 27%

Requião Filho (PDT): 22%

Luiz França (Missão): 2%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 8%

*Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 52%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 42%

Sandro Alex (PSD): 38%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 10%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 42%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/Não respondeu: 14%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 11 a 15 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada por Rádio e Televisão Record S.A./Rede Record de Televisão e/ou Record TV. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00532/2026.