Moro abre mais de 20 pontos sobre Requião Filho em sondagem no Paraná

Um novo levantamento divulgado nesta sexta-feira (18) mostra como está a disputa para o governo do Paraná nas Eleições 2026. Sondagem eleitoral do instituto Paraná Pesquisas indica o senador Sergio Moro (PL) com 44,7% das intenções de voto, no cenário estimulado de primeiro turno.

Ele é seguido por Requião Filho (PDT), com 23%, e Sandro Alex (PSD), com 19,7%, que estão empatados dentro da margem de erro da pesquisa de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Paraná Pesquisas não fez simulações de segundo turno. A votação de primeiro turno ocorre em 4 de outubro.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando é apresentada uma lista com os candidatos) de primeiro turno.

Moro aparece à frente na pesquisa espontânea, mas quase metade dos eleitores está indecisa

Sergio Moro (PL): 25,4%

Requião Filho (PDT): 9,8%

Sandro Alex (PSD): 9,2%

Luiz França (Missão): 0,2%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe/Não opinou: 48,3%

Moro lidera intenções de voto no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 44,7%

Requião Filho (PDT): 23%

Sandro Alex (PSD): 19,7%

Luiz França (Missão): 0,7%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,4%

Tayná Miessa (UP): 0,4%

Adriano Funileiro (PCO): 0,3%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,8%

Não sabe/Não opinou: 4,8%

Rejeição aos candidatos para o governo do Paraná

A pesquisa também perguntou aos eleitores em qual dos candidatos ao governo do Paraná não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 37,8%

Sergio Moro (PL): 26,6%

Sandro Alex (PSD): 12,2%

Tayná Miessa (UP): 6,8%

Adriano Funileiro (PCO): 5,9%

Samuel de Mattos (PSTU): 5,9%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 5,7%

Luiz França (Missão): 4,8%

Poderia votar em todos: 5,9%

Não sabe/Não opinou: 13,4%

Metodologia: O Paraná Pesquisas entrevistou 1.280 pessoas no estado do Paraná de 15 a 17 de setembro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-01022/2026.