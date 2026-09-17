Requião Filho tem maior rejeição na disputa pelo Governo do Paraná em pesquisa

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (17) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) abre vantagem de 25 pontos percentuais para o segundo colocado, o candidato Requião Filho (PDT): 49,8% a 24,5%. O candidato Sandro Alex (PSD) aparece em terceiro lugar na disputa, com 19,4% das intenções de voto.

Em relação à rejeição aos candidatos, Requião Filho concentra o maior índice: 46%. Moro tem 34% de rejeição do eleitorado e Sandro Alex com 6,5%.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes para escolha) aos entrevistados.

Moro abre larga vantagem no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 49,8%

Requião Filho (PDT): 24,5%

Sandro Alex (PSD): 19,4%

Luiz França (Missão): 1,1%

Tayná Miessa (UP): 0,3%

Adriano Funileiro (PCO): 0,3%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0

Branco/nulo: 1,6%

Não sabe: 2,8%

Rejeição para governador do Paraná

O instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 46%

Sergio Moro (PL): 34%

Sandro Alex (PSD): 6,5%

Tayná Miessa (UP): 2,1%

Luiz França (Missão): 1,6%

Adriano Funileiro (PCO): 1,6%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,3%

Rejeita todos: 1,9%

Não rejeita ninguém: 4,9%

Metodologia: 2.016 entrevistados pela Neokemp nos dias 15 e 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08899/2026.