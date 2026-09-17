Flávio Bolsonaro tem 50% contra 43% de Lula no 2º turno em pesquisa

O instituto Gerp divulgou nesta quinta-feira (17) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.
No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro (PL) lidera numericamente, com 44% das intenções de voto, contra 40% de Lula (PT). Considerando a margem de erro de 2 pontos porcentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Esse cenário considera votos válidos, que excluem brancos e nulos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas. O empate técnico se mantém no cenário estimulado com votos totais. Flávio aparece com 40% das intenções de voto, contra 37% de Lula.
No cenário de segundo turno, Flávio aparece com 50% das intenções de voto, contra 43% de Lula. Esse cenário é de votos totais, considerando brancos e nulos.
Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026
A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) para o primeiro turno. O cenário é apresentado tanto com votos totais como com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
O nome de Pablo Marçal (PRTB) ainda consta na lista, mas ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marçal foi substituído por Leonardo Avalanche (PRTB), que não foi testado nesta pesquisa.
Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados na pesquisa espontânea
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 35%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 0%
- Pablo Marçal (PRTB): 0%
- Não sabe: 18%
- Outros: 2%
Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente no cenário estimulado com votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 40%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
Empate técnico se mantém no cenário estimulado com votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Lula (PT): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Samara Martins (UP): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Nenhum deles: 4%
- Não sabe: 4%
Segundo turno para presidente pela Gerp
O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 43%
- Nenhum: 6%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Rejeição para presidente da República em 2026
A pesquisa Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Renan Santos (Missão): 7%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Samara Martins (UP): 4%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 4%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 4%
- Edmilson Costa (PCB): 4%
- Clariana Barão (DC): 4%
- Hertz Dias (PSTU): 3%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Poderia votar em qualquer um deles: 1%
- Não votaria em nenhum deles: 3%
- Não sabe: 4%
Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 14 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00535/2026.