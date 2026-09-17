Moro e Sandro Alex ficam separados por 4 pontos em simulação de 2º turno

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (17) uma pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.

Na pesquisa espontânea para o primeiro turno, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, 35% dos entrevistados disseram ainda não ter definido em quem votar para governador do Paraná em 4 de outubro.

Nesse cenário, Sergio Moro (PL) aparece com 11 pontos percentuais a mais que Sandro Alex (PSD), com 28% das intenções de voto contra 17%. Requião Filho (PDT) registra 15%.

No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes, Sergio Moro alcança 39% da preferência do eleitor, seguido por Sandro Alex com 28%,e Requião Filho com 23%.

Nas simulações de segundo turno, o confronto entre Moro fica e Sandro Alex fica em 47% a 43%. Contra Requião Filho, Moro registra 53% a 38%. Já em uma disputa entre Sandro Alex e Requião Filho, o resultado seria 47% x 35%. A margem de erro indicada pelo Alfa Inteligência foi de 2,2 pontos percentuais.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O instituto Alfa Inteligência fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro turno.

Pesquisa espontânea aponta que 35% dos eleitores não definiram o voto

Sergio Moro (PL): 28%

Sandro Alex (PSD): 17%

Requião Filho (PDT): 15%

Luiz França (Missão): 1%

Outros: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 35%

Moro lidera o cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 39%

Sandro Alex (PSD): 28%

Requião Filho (PDT): 23%

Luiz França (Missão): 2%

Branco/Nulo: 2%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Segundo turno para governador do Paraná

A pesquisa da Alfa Inteligência simulou três cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 47%

Sandro Alex (PSD): 43%

Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 53%

Requião Filho (PDT): 38%

Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 47%

Requião Filho (PDT): 35%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 11 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03640/2026.