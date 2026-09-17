Lula lidera disputa em pesquisa, mas Flávio encosta e aparece à frente no 2º turno

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira (17) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

No cenário de primeiro turno testado pela pesquisa, o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto com 44,1%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 41,7%. Considerando os votos válidos (que excluem os brancos, nulos e indecisos), Lula chega a 45% e Flávio a 42,6%.

Em um eventual segundo turno, o candidato do PL alcança 47,2% contra 46,8% de Lula — eles ficam tecnicamente empatados com a margem de erro estimada em 1 ponto percentual. Ainda em embates diretos de segundo turno, Lula venceria Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

A pesquisa da AtlasIntel desta quinta-feira também perguntou aos entrevistados sobre o desempenho do presidente Lula: 53,6% o desaprovam e 45,4% o aprovam — 0,9% responderam não saber. Para 51,5%, a atual gestão federal petista é ruim ou péssima; para 40,9% é ótima ou boa; regular para 7,6%.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são mostrados para o entrevistado).

Lula lidera pesquisa estimulada (votos válidos)

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,6%

Renan Santos (Missão): 5,2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,7%

Zema (Novo): 1,1%

Samara (UP): 0,7%

Lula lidera cenário de primeiro turno (votos totais)

Lula (PT): 44,1%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%

Renan Santos (Missão): 5,1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,7%

Zema (Novo): 1,1%

Samara (UP): 0,7%

Branco/Nulo: 1,6%

Não sabe/Não respondeu: 0,5%

Segundo turno para presidente da República

Flávio Bolsonaro x Lula – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%

Lula (PT): 49,8%

Flávio Bolsonaro x Lula – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 47,2%

Lula (PT): 46,8%

Branco/Nulo/Não sabe: 6%

Lula x Romeu Zema – votos válidos

Lula (PT): 51,5%

Romeu Zema (Novo): 48,5%

Lula x Romeu Zema – votos totais

Lula (PT): 46,3%

Romeu Zema (Novo): 43,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 10,1%

Lula x Ronaldo Caiado – votos válidos

Lula (PT): 52,4%

Ronaldo Caiado (PSD): 47,6%

Lula x Ronaldo Caiado – votos totais

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 41,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 12,3%

Lula x Augusto Cury – votos válidos

Lula (PT): 54,7%

Escritor Augusto Cury (Avante): 45,3%

Lula x Augusto Cury – votos totais

Lula (PT): 45,6%

Escritor Augusto Cury (Avante): 37,8%

Branco/Nulo/Não sabe: 16,6%

Lula x Renan Santos – votos válidos

Lula (PT): 60,9%

Renan Santos (Missão): 39,1%

Lula x Renan Santos – votos totais

Lula (PT): 46,1%

Renan Santos (Missão): 29,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 24,2%

Metodologia: A AtlasIntel entrevistou 5.018 pessoas de 11 a 16 de setembro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.