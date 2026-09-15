Nova pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio no 1º e 2º turno

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast e Agência Estado, divulgou nesta terça-feira (15) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera numericamente com 38% das intenções de voto contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL).

A distância entre os dois, porém, configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula segue numericamente à frente, mas ainda em empate técnico. É a mesma situação contra Escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD).

Nos cenários de segundo turno contra Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), Lula venceria.

Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente da República em 2026

A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 6%

Não iria votar: 4%

Não sabe/Não opinou: 4%

Segundo turno para presidente pela pesquisa Indexa/Broadcast

O instituto Indexa simulou cinco cenários de segundo turno, todo com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Branco/Nulo: 6%

Não iria votar: 4%

Não sabe/Nao opinou: 5%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 41%

Escritor Augusto Cury (Avante): 39%

Branco/Nulo: 5%

Não iria votar: 5%

Não sabe/Nao opinou: 10%

Lula x Zema

Lula (PT): 45%

Zema (Novo): 34%

Branco/Nulo: 7%

Não iria votar: 5%

Não sabe/Nao opinou: 9%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Branco/Nulo: 5%

Não iria votar: 4%

Não sabe/Nao opinou: 9%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 35%

Branco/Nulo: 6%

Não iria votar: 5%

Não sabe/Nao opinou: 9%

Metodologia: 2.000 entrevistados pela Indexa de 10 a 13 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03482/2026.