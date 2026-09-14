Flávio vira o jogo sobre Lula em simulação de 2º turno, diz pesquisa

A Quaest divulgou nesta segunda-feira (14) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições 2026. Lula (PT) está na frente de Flávio Bolsonaro (PL) no cenário estimulado de primeiro turno. O petista soma 36% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL tem 31%.

Na simulação de segundo turno há uma inversão, com Flávio numericamente à frente de Lula: 42% a 40%. A distância entre eles configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nos demais cenários, Lula fica à frente numericamente, mas empata tecnicamente com Escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). O único que o petista venceria no embate direto é Romeu Zema (Novo).

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados previamente aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).

No cenário espontâneo, mais de 40% não sabe em quem votar

Lula (PT): 28%

Flávio Bolsonaro (PL): 23%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Outros: 3%

Branco/nulo/não vai votar: 2%

Indecisos: 41%

No cenário estimulado, Lula abre 5 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Zema (Novo): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Samara (UP): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Indecisos: 10%



Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 40%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 5%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 38%

Escritor Augusto Cury (Avante): 36%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 41%

Renan Santos (Missão): 38%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%

Zema (Novo): 33%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 41%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 10 a 13 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-03607/2026.