Homem investigado por violência doméstica no Paraná é preso usando dados do irmão gêmeo

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Federal (PF) resultou na prisão de um homem de 51 anos investigado por ameaça e tentativa de estupro contra a ex-companheira. O crime aconteceu em Maringá, no Norte do estado, e a captura foi realizada em uma propriedade rural no Distrito Industrial III, no município mineiro de Uberaba. A prisão aconteceu na última quinta-feira (10), mas foi divulgada pela polícia nesta segunda-feira (14).

As apurações começaram depois que a vítima procurou a PCPR e relatou que recebia ameaças frequentes por telefone. Ao longo das investigações, a equipe policial descobriu que o homem usava a identidade e os documentos do irmão gêmeo para se esconder da Justiça e evitar o cumprimento de ordens judiciais.

No momento da abordagem no sítio, o investigado tentou enganar os policiais novamente informando os dados do irmão. No entanto, a farsa foi descoberta após a checagem das informações nos sistemas de inteligência policial.

A checagem revelou que o suspeito acumulava três mandados de prisão pendentes: um expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Maringá e outros dois emitidos pela Justiça mineira. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Canais de denúncia

A polícia reforça que a população pode ajudar no combate aos crimes fazendo denúncias de forma totalmente anônima. As informações podem ser repassadas pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de emergência ou crimes que estejam acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser chamada pelo 190.