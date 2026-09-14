Paraná monta força-tarefa para socorrer cidades devastadas pelas chuvas

O Governo do Paraná montou uma força-tarefa emergencial no Vale do Ribeira nesta segunda-feira (14) para socorrer as cidades devastadas pelas fortes chuvas do fim de semana. Após vistoriar a região e se reunir com prefeitos e forças de segurança no posto de comando de Cerro Azul, o governador Ratinho Júnior (PSD) definiu as primeiras medidas práticas para restabelecer os serviços básicos e liberar os acessos rodoviários.

A prioridade do Estado é reabrir os caminhos e atender os moradores que estão isolados. A situação mais grave está na BR-476, em Adrianópolis, onde a pista cedeu completamente.

O Exército Brasileiro fará o reconhecimento do local para avaliar a instalação de uma ponte móvel temporária. Enquanto a rodovia federal segue bloqueada — permitindo tráfego terrestre apenas por São Paulo —, máquinas trabalham na remoção de barreiras na PR-092 e no apoio aos caminhos rurais.

Para garantir a assistência à saúde, o Governo do Estado disponibilizou aeronaves da Polícia Militar para o transporte urgente de pacientes que precisam de hemodiálise em Curitiba. Helicópteros e um avião para nove passageiros também auxiliam nas buscas do Corpo de Bombeiros, que procura por três pessoas desaparecidas, e na entrega de suprimentos para famílias desabrigadas.

Na parte de infraestrutura básica, a Copel enviou mais de 50 equipes e drones para localizar e consertar cerca de 200 postes destruídos nas áreas de mata fechada. Já a Sanepar mobilizou geradores e caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água em Adrianópolis e Cerro Azul.

As prefeituras locais estão recebendo suporte para decretar estado de calamidade pública e liberar recursos financeiros de socorro às vítimas.

Situação do Paraná

Nos últimos dias, 71 municípios registraram ocorrências em razão das fortes chuvas que atingiram o Paraná. Seis caminhões com ajuda humanitária serão enviados para Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia que, além de União da Vitória, já publicaram decretos de Situação de Emergência.

Das situações do Paraná, União da Vitória é a mais atingida pelas chuvas, com 1,8 mil pessoas desalojadas e 247 que precisaram deixar suas casas por causa dos temporais. O município decretou Situação de Emergência neste domingo (13).