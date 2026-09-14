Emergência

Paraná monta força-tarefa para socorrer cidades devastadas pelas chuvas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 14/09/26 13h39
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Fotografia em enquadramento médio e ângulo oblíquo de uma equipe de manutenção trabalhando após queda de árvore em área residencial. À esquerda, em primeiro plano, destaca-se a lateral e traseira de um caminhão de serviços elétricos branco, munido de braço mecânico articulado alaranjado e escadas duplas de fibra fixadas na lateral da caçamba. À direita, sobre o solo de terra batida, vê-se um carretel de cabos elétricos e galhos partidos espalhados, resultantes da queda de uma grande árvore que atingiu os cabos e a lateral de uma edificação de tijolos aparentes ao fundo. Uma pessoa vestindo capa de chuva amarela opera próximo aos escombros da árvore sob céu nublado.
Operação conta com apoio do Exército. Foto: Copel.

O Governo do Paraná montou uma força-tarefa emergencial no Vale do Ribeira nesta segunda-feira (14) para socorrer as cidades devastadas pelas fortes chuvas do fim de semana. Após vistoriar a região e se reunir com prefeitos e forças de segurança no posto de comando de Cerro Azul, o governador Ratinho Júnior (PSD) definiu as primeiras medidas práticas para restabelecer os serviços básicos e liberar os acessos rodoviários.

A prioridade do Estado é reabrir os caminhos e atender os moradores que estão isolados. A situação mais grave está na BR-476, em Adrianópolis, onde a pista cedeu completamente.

O Exército Brasileiro fará o reconhecimento do local para avaliar a instalação de uma ponte móvel temporária. Enquanto a rodovia federal segue bloqueada — permitindo tráfego terrestre apenas por São Paulo —, máquinas trabalham na remoção de barreiras na PR-092 e no apoio aos caminhos rurais.

Para garantir a assistência à saúde, o Governo do Estado disponibilizou aeronaves da Polícia Militar para o transporte urgente de pacientes que precisam de hemodiálise em Curitiba. Helicópteros e um avião para nove passageiros também auxiliam nas buscas do Corpo de Bombeiros, que procura por três pessoas desaparecidas, e na entrega de suprimentos para famílias desabrigadas.

Na parte de infraestrutura básica, a Copel enviou mais de 50 equipes e drones para localizar e consertar cerca de 200 postes destruídos nas áreas de mata fechada. Já a Sanepar mobilizou geradores e caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água em Adrianópolis e Cerro Azul.

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As prefeituras locais estão recebendo suporte para decretar estado de calamidade pública e liberar recursos financeiros de socorro às vítimas.

Situação do Paraná

Nos últimos dias, 71 municípios registraram ocorrências em razão das fortes chuvas que atingiram o Paraná. Seis caminhões com ajuda humanitária serão enviados para Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia que, além de União da Vitória, já publicaram decretos de Situação de Emergência.

Das situações do Paraná, União da Vitória é a mais atingida pelas chuvas, com 1,8 mil pessoas desalojadas e 247 que precisaram deixar suas casas por causa dos temporais. O município decretou Situação de Emergência neste domingo (13).

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